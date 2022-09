Elden Ring: Panini Comics presenta il manga tratto dal videogioco

Elden Ring: La Via per l’Albero Madre: è questo il titolo del comedy manga magistralmente illustrato in pieno stile dark-fantasy da Nikiichi Tobita (Monster x Monster) e ambientato nell’universo di Elden Ring, il celebre action RPG (videogioco di ruolo d’azione) di FromSoftware.

In Italia sarà Panini Comics a pubblicare l’opera, gratuitamente e in formato digitale sulle principali piattaforme ebook. Tra queste Amazon, Google, Apple, Kobo, Ibs e Izneo. I primi due capitoli saranno disponibili a partire dal 12 settembre 2022 e i successivi usciranno a cadenza quindicinale. I vari capitoli in formato digitale saranno fruibili gratuitamente per un limitato periodo di tempo. Una formula inedita per il mercato italiano che permetterà a tutti gli appassionati di seguire le uscite in modo completamente gratuito, e a solo una settimana di distanza dal Giappone.

L’annuncio di Kadokawa Corporation ha entusiasmato i fan: Elden Ring è stato infatti protagonista di un enorme e indiscusso successo globale con più di 16 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Attorno al gioco di FromSoftware, Inc sono nati migliaia di trasmissioni streaming, community di videogiocatori, teorie sui mille misteri della sua articolata trama e meme. Proprio dall’esperienza di gioco dei milioni di giocatori e fan di Elden Ring è nato Elden Ring: La Via per l’Albero Madre.

La storia racconta il viaggio di un Senzaluce, esiliato nell’Interregno e privo di mezzi ed equipaggiamento. Scoraggiato dalla vita crudele dell’Interregno, incontra una ragazza misteriosa di nome Melina. Quest’ultima gli fa una proposta e in seguito decidono di partire verso l’Albero Madre. A fare da contraltare alle dettagliatissime tavole di Nikiichi Tobita saranno le situazioni a dir poco bizzarre ed esilaranti che il protagonista dovrà affrontare nel suo pericoloso viaggio. Non mancheranno incontri e scontri con celebri personaggi del mondo di Elden Ring, come Blaidd il Mezzo Lupo, Margit, il Presagio implacabile, Godrik l’Innestato… e ovviamente Ranni la Strega! Che ruolo avranno questi personaggi e come interagiranno con il protagonista? Lo scoprirete il 12 settembre!