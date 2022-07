Demon Slayer senza ombra di dubbio è uno dei prodotti più apprezzati di sempre in campo manga e anime e la sua trasposizione animata ha condotto un grande pubblico verso un medium che solamente alcuni anni fa era solamente di nicchia. Ma quali sono di Demon Slayer Respiri degli Ammazzademoni?

Questo lo dimostra il record del film Demon Slayer – Il treno Mugen, che ancora oggi si trova al primo posto dei film anime giapponesi più visti di sempre. Oggi andremo ad esplorare invece gli attacchi più potenti e spettacolari soprattutto della storia: Demon Slayer: i 7 “Respiri” più spettacolari!

Non andremo quindi in ordine di potenza, ma sceglieremo quelli che secondo noi sono le mosse più spettacolari eseguite dai protagonisti, calcolando anche la valenza artistica che quest’ultimo ha nel manga e nell’anime.

Demon Slayer: i 7 “Respiri” più spettacolari!

Flame Breathing (Kyojuro Rengoku – Il Treno Mugen) Breath Of The Sun (Tanjiro Kamado) Thunder Breathing (Zenitsu Agatsuma) Water Breathing (Giyu Tomioka) Beast Breathing (Inosuke Hashibira) Sound e Wind Breathing (Tengen Uzi e Sanemi Shinazugawa) Mist Breathing (Muichiro Tokito)

7. Mist Breathing (Muichiro Tokito)

Muichiro Tokito è il Pilastro più giovane dell’attuale gruppo e discendente del demone di rango superiore Kokushibo. Ha raggiunto il suo status attuale dopo soli due mesi di allenamento intensivo.

Il Mist Breathing (Il Respiro della Nebbia) riproduce una nebbia oscura intorno al nemico, permettendo all’utilizzatore di colpire velocemente l’avversario.

Esistono sei forme di Respirazione della Nebbia, più una settima sviluppata dallo stesso Muichiro. La tecnica è un sotto-stile del Respiro del vento.

La settima forma, Nuvole Oscuranti, è l’uso più forte della Respirazione delle Nebbie perché disorienta, difende con un involucro di nebbia e sferra colpi in un batter d’occhio. Spettacolari le tavole nel manga.

6. Sound e Wind Breathing (Tengen Uzi e Sanemi Shinazugawa)

la Quinta Forma di Respirazione del Suono: String Performance è sicuramente la più potente e utilizza tutto il potenziale delle doppie spade e della catena annessa.

Praticamente le sue spade vengono trasformate in un turbine letale, facendo esplodere contemporaneamente delle bombe per massimizzare il risultato.

Proprio come Tengen, Sanemi Shinazugawa non ha avuto molto tempo per mostrare tutto il potenziale della sua tecnica Wind Breathing nell’anime Demon Slayer.

La nona forma della sua tecnica di respirazione del vento, Idaten Typhoon, è particolarmente distruttiva e spettacolare.

In questo attacco Sanemi compie una capriola saltando molto in alto, e intanto che è a testa in giù scatena un turbine di vento letale per chi si trova nella sua traiettoria.

5. Beast Breathing (Inosuke Hashibira) – Demon Slayer: i 7 “Respiri” degli Ammazzademoni più spettacolari!

Inosuke Hashibira si presenta fin da subito come un personaggio bizzarro e potente. Il creatore del Beast Breathing ispirato dal Wind Breathing utilizza una mossa unica, infatti è il solo ad eseguirla.

La tecnica è spettacolare e devastante, ed imita il movimento naturale degli animali nel loro habitat. La Tecnica di respirazione è pensata per essere primitiva ed imprevedibile per il nemico.

Quest’ultima ha 10 “zanne”, note anche come forme, che aiutano Inosuke a creare diversi stili di fendenti simili ad artigli ponendo spesso il nemico in una situazione di svantaggio.

4. Water Breathing (Giyu Tomioka)

Il Respiro d’Acqua ha 10 tecniche più l’undicesima forma, che è la Dead Calm, sviluppata e utilizzata esclusivamente da Tomioka, proprio per dimostrare la sua capacità di gestione e utilizzo.

Proprio come altri stili anche questa Respirazione ha una sua forma creata ed utilizzata appositamente dal Pilastro che la rappresenta, rendendo ogni scontro unico ed imprevedibile.

3. Thunder Breathing (Zenitsu Agatsuma)

Zenitsu è un personaggio davvero particolare, che non sembra aver nulla da dare contro i Demoni. Ma mentre non è cosciente utilizza il Respiro del Tuono, in grado di annientare e mettere in difficoltà qualsiasi nemico si pone sul suo cammino.

La sua tecnica più utile è Honoikazuchi no Kami, una tecnica creata da Zenitsu stesso, incredibilmente potente e che richiede una velocità tale da far sì che l’haori di Zenitsu venga completamente strappato durante la sua esecuzione.

2. Breath Of The Sun (Tanjiro Kamado)

Tanjiro presto entrerà in possesso dell’Hinokami Kagura, o anche detta Respirazione del Sole. Parliamo dello stile più antico e potente di sempre ed è utilizzato per realizzare il Respiro della fiamma, dell’acqua, della luna, del tuono, della pietra e del vento. Imita l’intensità e la versatilità del sole, riducendo la capacità di un demone di rigenerarsi.

Sicuramente è uno dei Respiri più potenti e completi. Infatti quest’ultimo ha 13 tecniche e, a differenza di altri stili vengono semplicemente denominate per il loro movimento, come “Danza della testa dell’aureola del sole del drago”.

1. Flame Breathing (Kyojuro Rengoku – Il Treno Mugen) – Demon Slayer: i 7 “Respiri” degli Ammazzademoni più spettacolari!

Per quanto la tecnica di Tanjiro citata prima sia la più potente, questa di Rengoku è quella più spettacolare, vuoi anche per il suo sacrifico nel salvare i tre protagonisti.

Il Flame Breathing utilizza il movimento delle fiamme e le abilità dell’utilizzatore per sferrare colpi intensi e brucianti. Il combattimento spettacolare contro Akaza ha innalzando nel cuore di tutti il Pilastro della Fiamma, che con i suoi colpi ha regalato uno dei combattimenti anime migliori di sempre.

Menzioni speciali