Trigun Stampede: il creatore è in "Hype" per il ritorno dell'anime!

Trigun Stampede segna un grande ritorno per l’anime cult e il creatore originale della serie condivide con il pubblico il suo entusiasmo per l’imminente reboot.

Successivamente alla serie classica ed a un lungometraggio dedicato, i fan si troveranno una nuova versione in CGI realizzata da Studio Orange, lo studio di produzione dietro Beastars, Land of the Lustrous e altri ancora.

Gli appassionati presenti all’Anime Expo durante il weekend hanno anche ottenuto delle informazioni rilevanti sul processo di sviluppo.

Sul palco della convention in questione, in vista dell’uscita della serie nel 2023, il creatore della serie originale Yasuhiro Nightow ha anticipato ancora di più riguardo l’uscita del nuovo anime.

A quanto pare questa nuova versione si discosterà leggermente dall’originale, rivisitando alcuni elementi che allo stesso tempo mantengono la stessa anima dell’opera originale.

Infatti secondo Nightow non si tratta di un ritorno, ma di un nuovo “arrivo” sia per i nuovi che per i vecchi fan.

Trigun sta arrivando. Non “tornerà”. È ‘in arrivo'”, ha esordito l’autore. “l’epopea iniziata 25 anni fa non è mai svanita e in attesa del suo ritorno si è incontrata con un vento “giovane” creando un nuovo turbine.

Dopo un’enorme quantità di analisi, ristrutturazioni, rinnovamenti e amplificazioni, si è trasformato in un tornado con un’energia incredibile”.

Nightow ha poi continuato a sottolineare quanto sia cambiato rispetto all’originale, ma anche quanto sia rimasto uguale nel suo nucleo centrale grazie al lavoro dello straordinario team.

Trigun Stampede: il creatore parla del reboot dell’anime

“Finalmente il momento tanto atteso è giunto. Finalmente posso sbattervi in faccia questa nuova tempesta di poesia e proiettili”, ha continuato Nightow.

“Sarete testimoni di un Trigun completamente nuovo, ma allo stesso tempo inconfondibilmente riconoscibile.

Trigun resterà sempre Trigun non importa quanto lo si reinventi. Anche perché lo staff capisce e protegge il cuore pulsante di quest’opera. Sono orgoglioso di questo lavoro ad essere sincero. Siete pronti? Tenetevi forte, amici. Preparatevi per Stampede”.

Col tempo capiremo l’evolversi della situazione visto che Trigun Stampede è attualmente in programma per il prossimo anno e sarà trasmesso in streaming da Crunchyroll al momento del lancio.

Cosa ne pensate di questa nuova versione di Trigun?