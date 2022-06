Kid Cudi and Kenya Barris rivelano la data di uscita dell'anime Entergalatic

Il rapper di successo Kid Cudi, insieme a Black-ish e Kenya Barris, hanno collaborato con Netflix riguardo un nuovo progetto animato, annunciandone anche la data di uscita: Entergalactic ha uno speciale teaser trailer! che annuncia l’uscita ufficiale in streaming.

La piattaforma streaming ha tenuto uno showcase durante il Festival del Cinema di Annecy e proprio qui un primo sguardo ufficiale è stato dato a Entergalactic.

L’anime è già stato definito un “evento televisivo di Netflix”, e la nube di mistero che ha avvolto il progetto fino ad ora si è dissolta, rivelando delle sorprese davvero esaustive.

Entergalactic. è diretto da Fletcher Moules, scritto da Ian Edelman e Maurice Williams, e animato da DNEG. Nel cast Kenya Barris, Scott “Kid Cudi” Mescudi, Karina Manashil, Dennis Cummings, Fletcher Moules, Ian Edelman, Maurice Williams come produttori esecutivi,

Entergalactic debutterà su Netflix il 30 settembre in tutto il globo, e per stuzzicare i fan sull’aspetto di questa serie prima del suo debutto, è stato condiviso uno speciale teaser trailer che potete visionare in calce:

La sinossi ufficiale è la seguente:

“Scott “Kid Cudi” Mescudi e Kenya Barris uniscono le forze per presentare Entergalactic, una storia originale d’animazione incentrata su un’artista di nome Jabari – doppiato da Mescudi – che cerca inseguire sia l’amore che il successo.

La ricerca di quest’ultimo porta il protagonista ad un passo dal primo obiettivo, quando il trasloco nell’appartamento dei suoi sogni gli fa conoscere la sua nuova vicina, la it-girl fotografa Meadow, doppiata da Jessica Williams.

Un’esplosione di arte, musica e moda, Entergalactic si svolge nell’unica città in grado di gestire tutte e tre le cose: New York. “

Il cast principale di Entergalactic è così composto: