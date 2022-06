Tra le uscite Planet Manga del 16 giugno 2022 troviamo l’esordio di Soft Metal Vampire, proposto anche in bundle con il primo volume della riedizione cartonata di Eden, sempre di Hiroki Endo.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 16 giugno 2022. Vi ricordiamo anche l’annuncio sui nuovi manuali di disegno manga in uscita.

Panini: le uscite Planet Manga del 16 giugno 2022

Batman e la Justice League 4

Manga Blade 63

5,20 €

Autori: Shiori Teshirogi

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Batman and the Justice League 4

Rilegatura: Brossurato

VOLUME CONCLUSIVO DEL MANGA CON IL SUPER- GRUPPO PIÙ POTENTE DELL’UNIVERSO DC Joker e Lex Luthor sono pronti a sfruttare le layline che convergono proprio sotto la Bat-caverna. Guidato da Wonder Woman, il giovane Rui decide di sottoporsi a un rituale di trasformazione per salvare i genitori… e il mondo intero!

Twin Star Exorcists 26

Manga Rock 33

5,20 €

Autori: Yoshiaki Sukeno

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 208

Formato: 11.5X17.5

Rilegatura: Brossurato

We Never Learn 21

Manga Mega 55

4,90 €

Autori: Taishi Tsutsui

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 224

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai 21

Rilegatura: Brossurato

Dopo essere diventato un insegnante, Nariyuki prova a dichiararsi alla professoressa Kirisu! Cosa gli risponderà la regina dei ghiacci dell’istituto Ichinose? L’ultimo finale alternativo di questa divertente love comedy!

Agente 008 13

Manga Drive 34

5,20 €

Autori: Syun Matsuena

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 208

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Kimi wa 008 13

Rilegatura: Brossurato

DALL’AUTORE DI KENICHI Quale sarà il destino di Junichi Karatachi, il giovane creatore di un’intelligenza artificiale in grado di sconvolgere il mondo? Eito e compagni riusciranno a salvarlo o finirà nelle mani del potentissimo agente nemico che sta cercando di rapirlo?

Bungo Stray Dogs Beats 3

4,90 €

Autori: Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 3

Rilegatura: Brossurato

UN BERSAGLIO IMPOSSIBILE La lettera di Dazai ha colpito nel segno scatenando in Akutagawa un’irrefrenabile sete di sangue. La bestia dell’Agenzia di Detective Armati decide di affondare gli artigli, mentre entra in scena lo shinigami bianco della Port Mafia…

Demon Slave 3

Manga Heart 49

5,20 €

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Mato Seihei no Slave 3

Rilegatura: Brossurato

SETTIMA MABOTAI CONTRO SESTA MABOTAI La sfida tra le combattenti che difendono il Mato è cominciata! Himari dovrà vedersela con sua sorella Yachiho: il duro allenamento sostenuto con Yuki darà i suoi frutti o ancora una volta sarà costretta ad abbassare la testa? Dallo scrittore di Akame Ga Kill!

Blue Lock 11

7,00 €

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 11

Rilegatura: Brossurato

LA BATTAGLIA RUBA-AVVERSARI DELLA SECOND SELECTION SI È CONCLUSA IN MODO INATTESO Il risultato lascia Isagi con le idee piuttosto confuse, portandolo a mettere in dubbio il senso di tutto l’impegno finora profuso in campo. Possibile che la vittoria e la sconfitta siano alla fine solo una questione di fortuna?

Asadora! 6

In omaggio un fantastico set di adesivi!

7,90 €

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Renzoku Manga Shosetsu Asadora! 6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’ULTIMO ATTESISSIMO NUMERO DELL’OPERA PIÙ RECENTE DI NAOKI URASAWA. 21 ottobre 1964: si avvicina l’inizio di una delle gare più attese dei giochi olimpici: la maratona. Nello stesso momento, una ragazza ascolta le previsioni del tempo su una radio a transistor. Cosa lega questi due eventi?

Soft Metal Vampire 1

7,00 €

Autori: Hiroki Endo

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Contiene: Soft Metal Vampire 1

Rilegatura: Brossurato

DOPO EDEN E PLANET OF THE FOOLS, UN’ALTRA GRANDE SERIE DI HIROKI ENDO. Una storia che mixa alla perfezione fantascienza e horror fantasy, giocando con gli elementi chimici e inserendo epiche scene di combattimento. Un’opera unica e originale, inedita in Italia, che vi conquisterà fin dalle prime pagine.

Eden Deluxe HC 1

24,00 €

Autori: Hiroki Endo

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 432

Formato: 15X21

Contiene: Eden 1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

NUOVA EDIZIONE CARTONATA PER IL CAPOLAVORO DI HIROKI ENDO, L’AUTORE DI SOFT METAL VAMPIRE. L’umanità è prossima all’estinzione a causa di un virus. Gli effetti sulla popolazione e sugli equilibri sociali, economici, politici sono devastanti. In un mondo di terroristi, cyborg, hacker, criminali e funzionari corrotti, che ruolo giocano i membri della famiglia Ballard?

Eden Deluxe HC + Soft Metal Vampire 1

31,00 €

Autori: Hiroki Endo

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: SOFT METAL VAMPIRE 1 VARIANT disponibile solo all’interno del bundle!

Rilegatura: Cartonato

Proteggi la Mia Terra 2

7,90 €

Autori: Saki Hiwatari

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 304

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Boku no chikyu wo mamotte 2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 11

12,00 €

Autori: Hiromu Arakawa

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 15X21

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

IL CAPOLAVORO SHONEN DI HIROMU ARAKAWA

La conclusione del lungo flashback sulla guerra di Ishval, l’inaspettata decisione di Scar che rischia di rovinare i piani degli homunculus, la mossa di Roy Mustang, il ritorno in scena di un singolare alchimista e molto altro ancora…