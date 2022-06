One Piece: l’arco di Wano si conclude svelando due scomparse off-screen

One Piece ha accompagnato i lettori lungo tutto l’arco di Wano per molti capitoli. Ora però l’arco questo arco narrativo è ormai giunto alla conclusione.

Infatti Eiichiro Oda ha annunciato che si prenderà una pausa di un mese per poter riorganizzare bene le idee per l’arco narrativo finale del manga.

Al momento nel manga la guerra contro Kaido è finita e gli anni di oppressione e tirannia sono ormai un incubo. Quindi una nuova era è iniziata nel paese grazie al ritorno della famiglia Kozuki.

Il clan deve ringraziare i suoi vassalli per l’improbabile ritorno al potere, ma non tutti hanno avuto la fortuna di vedere Momonosuke vendicare suo padre.

Dopotutto, One Piece ha confermato questa settimana che due degli alleati della famiglia sono morti off-screen durante la Guerra di Wano. Questo, anche se si tratta di due personaggi secondari, suscita stupore tra gli appassionati della serie.

L’aggiornamento è arrivato questa settimana dopo la pubblicazione dell’ultimo capitolo di quando One Piece.

Chi sono i due personaggi che sono caduti durante le vicende di Wano? L’aggiornamento viene condiviso dall’insider newworldartur direttamente sulla sua pagina Twitter e lo riportiamo di seguito:

IZO DIED OFF-SCREEN??????? 💀💀💀 pic.twitter.com/hQCb8nl4a4 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 12, 2022

Durante l’ultimo capitolo si vede il nuovo shogun Momonosuke in azione, mentre ripulisce la capitale.

La città dei fiori è al settimo cielo per la notizia della sconfitta di Kaido, tuttavia la vittoria non è arrivata senza costi.

A quanto pare Izo e Ashura sono stati uccisi in battaglia e la loro morte non è stata mostrata durante lo svolgimento della guerra di Wano.

Il manga conferma che Izo e Ashura sono morti per le ferite riportate durante la guerra di Momo contro Kaido. Il resto dei vassalli è riuscito a sopravvivere.

Kinemon è sopravvissuto ed è riuscito a vedere Momonosuke reclamare Wano con la sua linea di sangue. Anche Denjiro, Kikunojo, Kawamatsu, Nekomamushi, Inurashi e Raise sembrano stare tutti bene.

Tuttavia, il destino di Kanjuro è in sospeso al momento, ma per il traditore la morte sarebbe la soluzione migliore.

Per il prosieguo della serie, One Piece dovrà risolvere questioni in sospeso a Wano. Il paese ha molto da fare prima che il trasferimento del potere a Momonosuke possa essere completato.