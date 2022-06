Spy x Family: disponibile l’anticipazione dell’episodio 11

Da quando l’adattamento anime del manga di Tatsuya Endo, Spy x Family, ha debuttato, è diventato il migliore del programma primavera 2022 di Crunchyroll.

Ha infatti registrato numeri incredibili e il successo improvviso della serie ha fatto in modo di registrare numeri di vendita importanti nel manga.

Ora la prima stagione animata è quasi finita, ma c’è ancora molto che i fan vedranno prima che la prima stagione si concluda. Anya sta appena iniziando a stabilirsi nella sua nuova scuola e la prima stagione lo ha dimostrato con il suo ultimo episodio. Ma grazie a un nuovo promo, i fan possono scoprire come l’episodio 11 potrebbe essere quello più teso dell’anime fino ad oggi.

A tal proposito condividiamo di seguito l’anticipazione del prossimo episodio di Spy x Family che SpyFamilyManga ha condiviso direttamente sulla propria pagina Twitter:

Preview for SPY x FAMILY Episode 11!! pic.twitter.com/yikP1OHhyc — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) June 11, 2022

L’anticipazione mostra Anya Forger in un posto completamente nuovo. Sembra che la ragazza andrà in visita con Loid al suo lavoro di copertura nell’episodio 11. Questo episodio si intitolerà “Stella“.

L’uomo viene visto condurre Anya attraverso un ospedale mentre diverse infermiere si uniscono a loro, ma alla fine, la situazione prende una svolta seria.

Come si può vedere dalla clip, Anya scappa da Loid in un corridoio prima che ad un tratto si ritrovi in una piscina. Sembra che la bambina stia annegando data la sua espressione terrorizzata, quindi i fan di Spy x Family stanno cercando di capire cosa succedere da dopo alla figlia di Loid e Yor.

Naturalmente, coloro che leggono il manga sanno cosa sta succedendo e di conseguenza sanno perché Anya è nell’acqua.

Quando uno sconosciuto inizia ad annegare, tocca ad Anya salvarli poiché è in grado di sentire il loro pianto telepaticamente, ma ovviamente non ci vuole molto prima che Anya si renda conto di non essere completamente idonea per effettuare un salvataggio.

Spy x Family ha dimostrato di essere tra le migliori serie animate del momento. Infatti il successo è così dirompente al punto da diventare un musical nel 2023.