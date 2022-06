Magic Press ha comunicato le uscite previste per giugno 2022 nelle sue linee manga, ovvero le etichette 801, Shojo, MX e Black Magic.

Ecco il comunicato della casa editrice, ricordandovi che potete consultare le uscite di maggio qui.

Le uscite manga Magic Press di giugno 2022

801

COSMETIC PLAYLOVER VOL.1

7,90 €

Autrice: Sachi Narashima

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-06-16

Natsume e Sahashi sono colleghi e lavorano in un salone di bellezza. Nonostante Natsume sia il più esperto dei due, chi conclude anche la vendita più difficile è alla fine Sahashi, che risulta più simpatico e “carino” alle clienti.

Quanto ci metterà questa rivalità tra colleghi a diventare qualcosa di più?

Un nuovo titolo entra nella nostra collana 801 dedicata al Boys’Love!

FINDER 11: LIMITE ESTREMO NEL MIRINO (REGULAR EDITION)

6,90 €

Autrice: Ayano Yamane

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-02

Dopo essere riusciti a scappare dall’isola deserta sulla quale erano naufragati, Akihito e Asami, loro malgrado, devono separasi di nuovo.

Asami è infatti inseguito da pericolosi agenti di organizzazioni avversarie e la sua priorità è diventata proteggere Akihito dalle pallottole nemiche.

Linea shojo

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.2

6,50 €

Autrice: Ryoko Fukuyama

11,5×17,5 cm, 192 pp, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-16

Hiyakawa, con il suo magnetico carisma e le sue doti paranormali, ha catturato l’attenzione del detective Hanzawa, aiutandolo a venire a capo di molti casi altrimenti etichettati come impossibili da risolvere. Inoltre, l’aiuto di Mikado sembra essere diventato imprescindibile e gli affari della coppia di detective dell’occulto vanno a gonfie vele, almeno fino a che non incappano in un caso che ha a che fare proprio con il passato di Hiyakawa.

LAST GAME VOL.5

6,50 €

Autrice: Shinobu Amano

11,5×17,5 cm, 192 pp, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-16

Dopo la mezza dichiarazione di Yanagi, la situazione tra lui e Kujo è ancora tesa e fatica a tornare alla normalità. I due però cercano di vivere la loro amicizia come ai vecchi tempi e organizzano una giornata al parco divertimenti. Gli amici di entrambi però sembrano aver capito la loro situazione sentimentale meglio dei diretti interessati: li aiuteranno a scoprire le carte oppure proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote?

SKIP BEAT! VOL.15

6,50 €

Autrice: Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-16

Kyoko inizia capire come gira il mondo dello show business e, nonostante le prime esperienze siano state piuttosto traumatiche per lei (tanto da aver perso il conto delle gaffe fatte!), i riflettori sembrano iniziare a illuminarla con la giusta luce. Il litigio tra Sho e la band che ha copiato una delle sue canzoni ancora non si è risolto, ma le parole di Kyoko suonano sagge alle orecchie del cantante, che mette da parte il vecchio astio nei confronti della ragazza e decidere di darle ascolto.

MX

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE VOL.5

6,90 €

Autrice: Tomoko Yamashita

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-16

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.2

6,90 €

Autori: Daisuke Aizawa, Anri Sakano

13×18 cm, 160 pp., bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-06-16

Dopo un gravissimo incidente, Cid diventa un’ “eminenza nell’ombra” e, radunato un folto esercito di splendide e letali aiutanti, fonda la Shadow Garden, che dovrà combattere gli oscuri poteri di Diabolos.

In attesa dell’uscita dell’anime omonimo, il secondo volume della serie isekai “The eminence in shadow”!

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI VOL.1

6,90 €

Autore: Shachi Sogano, Issei Hyoujiyu

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-06-09

Michio è un appassionato di videogiochi e si ritrova improvvisamente a vivere in un mondo che sembra uscito da uno dei suoi giochi preferiti. Invece di farsi prendere dal panico, coglie l’occasione per usare le abilità del gioco che conosce bene e sfruttarle a proprio vantaggio, conducendo una vita da sogno in un harem da lui creato.

Hyoujiu Issei entra nella scuderia Magic Press con una serie isekai “da fine del mondo”!