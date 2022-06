Hunter x Hunter: il doppiatore di Hisoka si esibisce in cosplay

Hunter x Hunter è una serie che vede molti appassionati la momento molto attenti ed entusiasti per il ritorno di Togashi. Dopotutto, l’iconica serie di Yoshihiro Togashi è unica nel suo genere e i fan continuano a scoprirla anche dopo tutti questi anni.

E con il suo manga sull’orlo del ritorno, l’attore di Hisoka sta diventando virale per aver rivissuto le migliori battute interpretate facendo il cosplay proprio del personaggio che doppia.

Keith Silverstein è l’attore che dà la voce a Hisoka nel doppiaggio inglese di Hunter x Hunter. Silverstein ha collaborato con Viz Media per far rivivere alcune delle migliori battute di Hisoka dell’anime.

E ovviamente, il doppiatore ha sentito il bisogno di vestirsi come il personaggio iconico proprio per entrare completamente nella parte.

Per coloro che sono incuriositi, riportiamo di seguito la clip del doppiatore, che la pagina Twitter ufficiale VIZMedia ha condiviso:

Come si può vedere, le battute di Hisoka continuano a funzionare bene anche dopo tutto questo tempo.

Hunter x Hunter ha trasmesso la sua prima stagione animata nel 1999, ma il suo adattamento più famoso è stato lanciato nell’autunno 2011.

Per quanto riguarda il manga, la serie è in pausa da quattro anni ormai, ma tutti gli appassionati sperano che Togashi stia facendo il suo ritorno seriamente per pubblicare nuovi capitoli il prima possibile.

Al momento non abbiamo notizie certe circa il ritorno del manga in quanto le uniche informazioni tangibili che abbiamo sono legate al ritorno al disegno di Togashi.

Tuttavia, nonostante condivida sulla sua pagina Twitter il numero delle tavole su cui lavora, non ci sono notizie ufficiali rilasciate da Shueisha o da Jump.

Quindi se la situazione per il manga è questa, per l’anime è ancora più incerta, proprio perché senza capitoli non c’è nessun materiale da adattare.

Hisoka è un personaggio dal comportamento riflessivo, ingannevole e crudele. Quando però incontra avversari che ne stimolino lo spirito combattivo, va su di giri e il suo corpo comincia a emanare una sete di sangue che viene percepita a grande distanza persino da chi non sa usare il Nen.

Il manga narra le avventure di Gon Freecss, che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Per diventarlo occorre superare un durissimo esame. Durante questo Gon incontrerà molti altri aspiranti hunter. Tra questi stringerà un amicizia importante con Leorio, Kurapika e Killua.