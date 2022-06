Hunter x Hunter: Kurapika si mostra in un cosplay violento

Hunter x Hunter sorprendentemente farà il suo ritorno dopo ben quattro anni. Infatti l’ultimo capitolo risale al 2018.

Il mangaka stesso, Yoshihiro Togashi, ha annunciato il suo ritorno sulla sua pagina Twitter e tutt’ora continua a fornire ulteriori aggiornamenti sui capitoli su cui lavora. Come è successo in passato, Togashi tornava solo per dieci capitoli, ma questa volta sembra che riuscirà a spingersi un po’ oltre.

Questo può solo far piacere agli appassionati, molti dei quali avevano ormai gettato la spugna non sperando più in un ritorno.

Ora alcuni di loro stanno celebrando il tanto atteso ritorno portando cosplay dei loro personaggi preferiti.

Oggi riportiamo il cosplay di Kurapika, davvero ben realizzato e molto fedele al manga di Togashi. La cosplayer è una professionista e il suo nome è Inna Perina.

La cosplayer ha condiviso questa nuova versione di Kurapika, che è stato in grado di diventare un cacciatore durante l’esame iniziale di cacciatore.

Il risultato di questa versione è condiviso sulla sua pagina Instagram e di seguito riportiamo il risultato finale:

La cosplayer è riuscita a riprodurre non semplicemente il personaggio ma anche la sua violenza. Inoltre bisogna apprezzare il dettaglio degli occhi rossi che caratterizza lo sguardo di Kurapika.

Kurapika ha avuto un ruolo importante nell’attuale arco narrativo di Hunter x Hunter, noto anche come Succession Contest Arc.

In questo arco l’utilizzatore del Nen è selezionato per proteggere uno dei principi più vulnerabili che sono attualmente parte di questa letale ascesa al vertice.

Il combattente dagli occhi rossi è riuscito a diventare così potente principalmente grazie al patto che ha stretto con se stesso. Ha potuto usare le sue abilità selvagge solo contro i membri della Phantom Troupe per ottenere la sua tanto attesa vendetta per la morte del suo clan per mano loro.

Tuttavia il suo sogno di vendetta non sarà così semplice ne così immediato.

L’ultimo capitolo di Hunter x Hunter è arrivato nel 2018. I fan della serie che hanno aspettato anni per vedere il seguito del Succession Contest Arc.

Anche se il manga potrebbe tornare in auge, non ci sono indizi sul fatto che l’adattamento anime farà lo stesso.