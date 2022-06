Bleach: Kubo fa chiarezza su alcuni buchi di trama

Dopo diversi anni dalla fine di Bleach, il franchise tornerà quest’anno in autunno.

Tite Kubo si impegnerà nella supervisione dell’ultimo atto dell’adattamento animato. Ultimamente gli appassionati stanno ricevendo diversi aggiornamenti che provengono proprio dal mangaka stesso.

Infatti Tite Kubo ha affrontato un argomento legato al buco della trama riguardante Chad, direttamente sul suo blog che gestisce in Giappone.

Tutti gli appassionati possono abbonarsi al blog per leggere quello che condivide e che scrive. La novità di cui parleremo viene proprio da questo spazio online.

Tempo fa un fan della serie di Bleach ha chiesto al mangaka perché Chad si è trasformato in un combattente professionista nel suo finale, nonostante la natura gentile del personaggio. Quindi, naturalmente, Kubo ha dato una spiegazione.

“Nulla è cambiato”, ha detto Kubo a proposito di Chad e del suo punto di vista pacifista.

“Chad considera semplicemente la boxe uno sport di arti marziali e non lo vede come qualcosa di violento”.

Come i fan ricorderanno, Chad nutre rancore contro la violenza per gran parte di Bleach. Il personaggio era considerato al liceo come una specie di delinquente data la sua alta statura e la sua struttura muscolare.

Chad ha persino promesso di non combattere mai con i pugni per dimostrare a coloro che lo giudicavano che sbagliavano.

Tuttavia, man mano che Bleach continuava, Chad divenne più sicuro di sé e della sua abilità nel combattere. Infatti diventa una risorsa personale alla quale ricorre solo per proteggere piuttosto che per danneggiare. Quindi, quando Bleach giunse alla fine, puoi capire perché Chad fosse disposto a diventare un pugile professionista.

In merito al ritorno dell’anime di Bleach, di recente abbiamo riportato che Tite Kubo ritiene che il doppiaggio di Bleach è in corso. Il mangaka tuttavia non ha fornito nessun dettaglio circa fin dove il lavoro sia arrivato o quanto manchi alla fine. Dal post condiviso sempre sul suo blog, pare che si tratti di un episodio intitolato “The Blood Warfare“.