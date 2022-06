La scorsa domenica segna l’alba di una nuova era per le storiche e adorate strisce a fumetti di Popeye (Braccio di Ferro). King Features Syndicate ha annunciato che il disegnatore Randy Milholland, meglio conosciuto per il suo webcomic Something Positive, prenderà in mano il personaggio e le sue avventure il 5 giugno, dopo il ritiro del disegnatore Hy Eisman.

Eisman disegna le strisce domenicali di Popeye dal 1994, lasciandosi alle spalle un’eredità di 28 anni.

Ma non c’è da preoccuparsi. Milholland ha chiarito su Twitter che le strisce quotidiane di Popeye continueranno a essere ristampe del disegnatore Bud Sagendorf, che lavorò come assistente del creatore E. C. Segar e poi iniziò a produrre fumetti di Popeye nel 1959, due decenni dopo la morte di Segar.

Soooo yes. as some of you know from a WaPo article, I'm taking over the Sunday Popeye strips from Hy Eisman as he retires. I'm not stopping S*P, and the weekday Popeye strips will continue to be Bud Sagendorf reprints.

Thank you all for your support in S*P and Popeye.

— Randy Milholland (@choochoobear) June 3, 2022