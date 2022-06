Il trailer di Gotham Knights, la serie TV sugli eredi di Batman

È arrivato il primo trailer completo di Gotham Knights, l’ultima serie sui supereroi DC di The CW.

Il trailer inizia con Turner Hayes (Oscar Morgan), il figlio adottivo di Bruce Wayne/Batman, che organizza una festa a Villa Wayne. Harvey Dent (Misha Collins) interrompe l’evento per informare Hayes che suo padre è stato assassinato. Il dipartimento di polizia di Gotham City (GCPD) porta diversi sospetti per essere interrogati, tra cui la figlia del Joker e Hayes, quest’ultimo accusato di aver ucciso il padre adottivo per l’eredità che avrebbe ricevuto alla morte di Wayne. Il trailer si conclude con Hayes e il resto dei sospetti che vengono liberati da un furgone blindato del GCPD da Carrie Kelley/Robin e con i giovani che decidono di lavorare insieme per risolvere l’omicidio di Batman e riabilitare i loro nomi.

Gotham Knights è stato ordinato per una serie nel maggio 2022 dopo essere stato in sviluppo da dicembre 2021. Oltre ai prequel Walker: Independence e The Winchesters, Gotham Knights è stato uno dei soli tre pilot che The CW ha confermato in serie per il suo programma televisivo 2022-23.

La serie seguirà Turner Hayes e i figli dei nemici di Batman dopo che sono stati incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato e dichiarati i criminali più ricercati di Gotham. La squadra di fuggitivi deve combattere per riabilitare i propri nomi mentre si fa avanti come la prossima generazione di salvatori di Gotham conosciuti come Gotham Knights.

La serie è creata dagli sceneggiatori Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash, che sono anche produttori esecutivi con Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. Nonostante la premessa condivisa della morte di Batman, Gotham Knights di The CW non è collegato al prossimo videogioco con lo stesso nome di WB Games Montréal e Warner Bros. Interactive Entertainment. Il gioco segue Nightwing, Barbara Gordon/Batgirl, Tim Drake/Robin e Jason Todd/Red Hood in missione per vendicare la morte di Bruce Wayne riportando l’ordine a Gotham City.

Oltre a Harvey Dent di Collins e Carrie Kelley di Navia Ziraili Robinson, come di vede dal trailer Gotham Knights includerà altri personaggi dei fumetti della DC Comics. Anna Lore interpreterà Spoiler, la figlia di Cluemaster, che nei fumetti è considerata un membro di lunga data della Bat-Family. Olivia Rose Keegan è stata scelta per interpretare la figlia di Joker, che ha anche affermato di essere la figlia di Harvey Dent in alcune storie di Batman.

La serie presenterà anche i fratelli Cullen e Harper Row, l’ultima dei quali diventa il vigilante Bluebird nei fumetti. Tyler DiChiara e Fallon Smythe sono stati scelti rispettivamente come Cullen e Harper. Non è noto se Harper Row stia già operando come Bluebird al momento degli eventi di Gotham Knights.