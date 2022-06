Yuji Kaku scrive una lettera ai fan dopo la conclusione di Ayashimon

Recentemente abbiamo annunciato la conclusione della serializzazione del nuovo manga di Yuji Kaku, famoso in Italia per aver scritto e disegnato Hell’s Paradise.

Con il manga che racconta le vicende del ninja Gabimaru ha riscosso molto successo e tanto apprezzamento ma sfortunatamente lo stesso non si è verificato per Ayashimon.

Di recente abbiamo anche riportato l’aggiornamento dove annunciavamo la conclusione della serializzazione di Ayashimon. Il manga si è concluso con solo 25 capitoli al suo attivo.

In seguito a quanto accaduto, Yuji Kaku sta salutando la storia e tutti i lettori che l’hanno seguita in una nuova lettera.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Kaku, come puoi vedere di seguito. Il mangaka ha disegnato Maruo e Urara in abiti formali per celebrare il debutto del finale. E, naturalmente, Kaku ha ringraziato i fan per tutto il loro supporto fino ad ora.

Nel messaggio il mangaka semplicemente annuncia che il nuovo capitolo di Ayashimon è stato pubblicato sul numero 26 di Weekly Shonen Jump il 30 maggio. E subito dopo ringrazia tutti coloro che hanno letto il suo manga e sarebbe felice se leggessero anche l’ultimo capitolo.

Purtroppo situazioni del genere succedono spesso e non è capitato solo a Kaku. Ricordiamo che Weekly Shonen Jump è una rivista di Shueisha altamente ed estremamente competitiva. Moltissimi sono i mangaka che ogni giorno vedono il loro sogno infrangersi, proprio perché se una serie vende più di un’altra, o se ha un seguito più alto, va da sé cosa succede.

Ricordiamo uno dei pilastri del mondo shonen, ossia Masashi Kishimoto. Il celebre mangaka di Naruto dopo più di 10 anni di serializzazione costante ha provato a rimettersi in pista con un nuovo manga. Il suo nome è Samurai 8, ma dopo pochi volumi, se confrontati con il lavoro precedente, Shueisha ha interrotto la serializzazione.

Ayashimon si è concentra su un ragazzo di nome Maruo. Il protagonista insegue un sogno irrealizzabile, quello di essere come il protagonista di un manga. Per quanto allenandosi abbia ottenuto una forza incredibile la sua vita trascorre tranquilla senza particolari sorprese. Un giorno incontra Urara, una ragazza che apparentemente cerca di fuggire da alcuni yakuza che la inseguono, ma questi non sono comuni esseri umani.