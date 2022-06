The Rising of the Shield Hero: svelate le prime anticipazioni dell’episodio 9

The Rising of the Shield Hero episodio dopo episodio si avvicina al gran finale della seconda stagione. Questa viene annunciata il 4 settembre 2020 al Virtual Crunchyroll Expo e il suo debutto era previsto per il 2022. Originariamente prevista per ottobre 2021, viene trasmessa dal 6 aprile 2022.

Tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll e sono visibili sottotitolati in italiano. Per quanto riguarda la prima stagione, invece, dalla primavera 2022 è disponibile anche con doppiaggio italiano.

Ora riportiamo alcuni aggiornamenti su cosa gli appassionati dovranno aspettarsi dall’episodio 9 della stagione!

Come più volte detto, la seconda stagione dell’anime potrebbe essere iniziata male. Ma da quando ha iniziato il suo secondo arco di stagione le cose sono cambiate.

Negli episodi precedenti Naofumi e gli altri si sono diretti verso L’Arc e il mondo degli altri eroi invasori. Tuttavia si ritrovano bloccati in un misterioso labirinto. In questa occasione incontrano un nuovo alleato con l’eroe cacciatore, Kizuna Kazayama. Fuggiti dal labirinto, Naofumi e il suo gruppo devono trovare alcuni indizi per capire dove sia andato l’Eroe del Libro.

L’insider kadokawaanimeCH ha condiviso le prime immagini dell’episodio 9 della seconda stagione dell’adattamento anime di The Rising of The Shield Hero, direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito è possibile dare un’occhiata:

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 9 preview screenshots part 1

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/48ut3Daqqd — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 30, 2022

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 9 preview screenshots part 2

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/i59BeEk11o — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 30, 2022

Gli ultimi episodi della seconda stagione sono caratterizzati da un conflitto molto importante che hanno reso la seconda stagione molto intensa. Questo probabilmente si svilupperà ulteriormente nella terza stagione della serie.

Ci sono notizie o rumors su una terza stagione? Sfortunatamente, non c’è ancora una data fissata per la terza stagione della serie.

Ma non appena qualcosa bollirà in pentola tenetevi pronti a tutto.

È possibile guardare la serie animata di The Rising of the Shield Hero in streaming su Crunchyroll, sottotitolata in italiano.