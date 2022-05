Hunter x Hunter: un assistente di Togashi rilascia nuovi dettagli

Hunter x Hunter si sta preparando a tornare dalla pausa più lunga del manga fino ad oggi, e uno degli assistenti che lavorano con il creatore della serie Yoshihiro Togashi ha chiarito alcuni importanti dettagli sull’atteso ritorno della serie in questione.

Gli appassionati di Hunter x Hunter sono rimasti sbalorditi quando il creatore della serie, Yoshiro Togashi, è spuntato all’improvviso con il suo account Twitter e ha annunciato il completamento di alcuni capitoli della serie.

Con il manga in pausa dalla rivista Weekly Shonen Jump dal 2018, si tratta di una notizia abbastanza importante da spingere i fan a chiedersi quando arriveranno effettivamente i nuovi capitoli.

10本分出来たら掲載されるのでは — 井上コウセイ (@kousei5031) May 24, 2022

L’aggiornamento iniziale da parte di Togashi aveva fatto intendere che gli rimanevano circa “quattro capitoli” e i fan erano curiosi di sapere cosa significasse. Ma questo si ricollegava anche ai piani di Togashi, già noti in precedenza, che si stava preparando a tornare con ondate di dieci capitoli tra una pausa e l’altra.

Questo è stato il caso dell’ultimo ritorno del manga nel 2018 e, come ha confermato uno degli assistenti su Twitter, Togashi si sta preparando a farlo anche questa volta, visto che finora ha completato sei dei dieci nuovi capitoli previsti.

L’importante aggiornamento di Togashi su Twitter ha rivelato che gli mancano ancora quattro capitoli nella sua nuova ondata di dieci capitoli totali da pubblicare, per il suo prossimo grande ritorno dalla pausa.

Il mangaka ha inoltre condiviso un primo sguardo riguardante l’andamento di questi nuovi capitoli, e ha già scatenato molte discussioni su ciò che i fan possono aspettarsi da questo ritorno, dato che il manga si tufferà di nuovo nel vivo dell’arco della Contesa di Successione.

Ma il ritorno della serie dalla sua pausa più lunga di sempre è già di per sé abbastanza eccitante, dato che i fan hanno atteso a lungo senza ricevere aggiornamenti credibili. In effetti la stessa rivista Shonen Jump è cambiata in molti modi notevoli da quando Hunter x Hunter ne faceva parte.

In questo lasso di tempo sono iniziate e finite molte serie diverse, e molte di quelle che erano presenti all’epoca dell’ultima uscita non ci sono più. Non ci resta che attendere e ammirare il nuovo lavoro del sensei.