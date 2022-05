Hunter x Hunter: come stanno reagendo i fan alla notizia dei nuovi capitoli?

Hunter x Hunter è tra i manga più conosciuti nel panorama dei manga e soprattutto uno dei più seguiti. Anche uno dei più attesi. Questo è sicuramente il termine migliore da utilizzare quando ci si riferisce al manga di Togashi.

Si deve partire proprio da lui. Il mangaka, famosissimo anche in Italia per Yu degli Spettri, è riuscito ad affermare il suo genio di nuovo con un altro manga. Parliamo chiaramente di Hunter Hunter.

Tuttavia la serializzazione di questo manga è da anni incostante. Infatti ricordiamo che ha rilasciato il suo ultimo capitolo nel 2018. Il suo modo di lavorare era basato sulla realizzazione di dieci capitoli per poi fermarsi.

L’attesa è finita! Recentemente Togashi stesso ha scosso tutto il fandom annunciando con un’anticipazione del suo ritorno. L’ha fatto direttamente sulla sua pagina Twitter ufficiale. Oggi abbiamo anche riportato un’anticipazione di quello su cui sta lavorando.

Ormai possiamo dire che è tornato, ma non per lavorare costantemente. Infatti ci sarà un altra pausa in quanto nel suo post ha scritto “altri quattro rimasti“. Sicuramente dopo ci sarà un altra pausa.

Cosa significa questo commento? Molto probabilmente mancano altri quattro capitoli per raggiungere i dieci che pubblica, quando è in attività, prima di tornare di nuovo in pausa.

Al di là di questo, il suo ritorno è sempre un evento. Come si può facilmente immaginare i social media sono impazziti dalla gioia e dalla sorpresa.

Di seguito, riportiamo le reazioni più belle riguardo il ritorno di Hunter x Hunter. Inoltre anche l’anime è in tendenza a livello globale alla luce del ritorno del manga.

Il forte stupore del ritorno di Togashi su Shonen Jump è uno dei più forti di quest’anno. Questo perché la pausa del manga è durata così tanto da convincere alcuni che la serie fosse finita per sempre.

Al momento, Shonen Jump non ha commentato l’aggiornamento Twitter di Togashi, e non sappiamo quando esattamente il manga farà il suo ritorno. Come definito sopra, pare che altri quattro capitoli siano all’orizzonte, quindi Hunter x Hunterr potrebbe riprendere la serializzazione entro la fine dell’anno se tutto va bene.

Di seguito riportiamo le prime reazioni dei fan alla notizia del ritorno di Hunter x Hunter.

Molti non nascondono l’entusiasmo, ma soprattutto per molti è una situazione agrodolce. Questo perché probabilmente dopo questi capitoli in arrivo, bisognerà tornare ad aspettare ancora. Probabilmente tanti appassionati si troveranno nella situazione emotiva dell’utente CDawgVA che proponiamo di seguito: