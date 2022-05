CODA – I segni del cuore: il film vincitore dell’Oscar in home video

Federico Vascotto 2022-05-25T10:45:53+02:00 Titolo originale: CODA Scritto da: Sian Heder e diretto da: Sian Heder Video: 1,85:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS HD: Italiano Inglese Sottotitoli: Italiano Italiano NU Formato: Slipcover Distribuzione: Eagle Pictures Home Video Contenuti Speciali: —

CODA – I segni del cuore è il film che ha trionfato agli Oscar 2022 vincendo non solo come Miglior Film ma anche Miglior Sceneggiatura Non Originale (il film è il remake del francese La famiglia Bélier) e Miglior Attore Non Protagonista a Troy Kotsur.

La CODA del titolo (ovvero la figlia di persone non udenti, “child of deaf adults”) è Ruby Rossi (la brava e promettente Emilia Jones) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur) e mamma Jackie (il Premio Oscar Marlee Matlin), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse… ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi all’audizione di una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia… o inseguire i propri sogni.

CODA – I segni del cuore è un film che ha fatto molto discutere per la propria vittoria al premio più ambito del cinema, proponendo non solamente un remake ma una storia in parte già vista in altri romanzi di formazione, però raccontata per la maggior parte con il linguaggio dei segni. Ed è ovviamente toccante il fatto che l’unica udente della famiglia sappia cantare e voglia esprimere se stessa proprio attraverso la musica. Ruby è sempre vissuta con la responsabilità di fare da interprete per la propria famiglia, ma cos’è al di fuori di questo?

La pellicola viaggia sui toni del leggero, per scelta narrativo-stilistica, e non approfondisce mai per davvero alcuni rapporti e conflitti interni alla storia e alla famiglia protagonista, così come alcune risoluzioni dell’epilogo finale. Com’è il punto di vista del fratello che si vede sempre come difettato dalla sua stessa famiglia? Come risolvono effettivamente l'”ostacolo” della sordità in una comunità di udenti e pescatori?

La giovane Emilia Jones (già vista in Locke & Key) promette già molto bene, e gli altri membri del cast sono una conferma (come Marlee Martin già vista in Switched at Birth – Al posto tuo serie tv che trattava proprio il tema della sordità) e formano un bel nucleo familiare anche dietro la macchina da presa.

Il film ha ricevuto anche due nomination ai Golden Globes, quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021 e si è aggiudicato ben il 96% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes.

CODA – I segni del cuore: il film vincitore dell’Oscar in home video

L’edizione home video targata Eagle Pictures di CODA – I segni del cuore scritto e diretto Sian Heder è un bello slipcover con copertina in cartoncino e scritte e titolo in rilievo al tatto (a proposito degli altri sensi) nei formati DVD, Blu-ray e 4K (con doppio disco 4K + Blu-ray), tutti contendenti 30 minuti di contenuti extra, tra cui interviste al cast e alla regista. All’interno delle varie edizioni è presente anche un esclusivo booklet da 36 pagine, forse banale ma azzeccatissimo: il manuale della lingua dei segni italiana (LIS).