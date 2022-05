saldaPress: tutti i fumetti in uscita a giugno 2022

GODZILLA 20

Pagine: 48pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90 € (Regular) – 6,00 € (Variant)

GODZILLA: RIVALI, la miniserie antologica in cui, in ogni capitolo, Godzilla combatte contro un avversario del cast classico (in questo capitolo King Hedorah). Disponibile in edizione REGULAR e VARIANT, con connecting cover di Arthur Adams.

URLO – PROGENIE

Autore: Luca Conca e Gloria Ciapponi

Pagine: 96, b/n e colore

Formato: 19×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 €

Una donna, ferita e spaventata, si muove attraverso i boschi. Studia di nascosto i suoi assalitori, incredula di fronte all’orrore che hanno sadicamente messo in atto e da cui lei è riuscita miracolosamente a sfuggire. Da dove vengono le inquietanti creature che il gruppo di balordi usa per organizzare il proprio gioco assurdo e mortale? E quali sono le regole a cui i mostri rispondono? Ancora una volta, in una natura in cui i sempre più rerefatti segni della presenza umana lasciano il passo a logiche di violenza e terrore, va in scena una sfida estrema per la sopravvivenza. Ma questa volta la vittima potrebbe ribellarsi al suo destino e trasformarsi in spietato carnefice.

FIRE POWER 4 – TERRA BRUCIATA

di Robert Kirkman e Chris Samnee

Pagine: 144pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 € (Regular) – 22,00 € (Variant)

C’è stato un tempo in cui Owen Johnson desiderava ottenere il Potere della Fiamma, poiché chi detiene il Potere della Fiamma è destinato a salvare il mondo. E Owen, quel potere, l’ha ottenuto. Ma non poteva sapere che avrebbe ottenuto anche qualcos’altro: la consapevolezza del suo passato e la scoperta della terribile storia della sua famiglia. Ora Owen ha abbandonato quella via e tutto ciò che desidera è vivere una vita normale con i suoi cari. Ma, quando si è intrapreso il percorso che conduce al potere della Fiamma, il passato non rimane mai passato.

FEAR AGENT 3

Autore: Rick Remender, Tony Moore e Mike Hawthorne

Pagine: 256, colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€

A seguito di una terribile fusione genocida operata dai tremendi robot tetaldiani, ora Heath Houston è l’ultimo essere umano rimasto nell’intero Universo. E per questa ragione i robot lo vogliono morto. L’ultimo dei Fear Agent – agenti interplanetari incaricati di difendere la galassia dall’attacco di alieni ostili e ferocissimi – dovrà fare carte false per sfuggire alle forze oscure che lo braccano… e, magari, per salvare l’intero universo.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 16

di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig

Pagine: 192pp. colore

Formato: 16,8x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€

Nel 16esimo numero della nuova, eccezionale e inedita versione a colori del capolavoro creato e scritto da Robert Kirkman, inizia il sesto arco narrativo della serie. La violenza del Governatore ormai non è più un segreto per Rick, Michonne e Glenn. Ma tra le mura di Woodbury non tutti sono d’accordo con le sue feroci scelte.

THE WALKING DEAD COLOR – VERSIONE ORIGINALE SLIPCASE 5

di Robert Kirkman, Charle Adlard, Dave McCaig

Pagine: 32pp. cad. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 21,00€

Negli albi contenuti nello slipcase: la vita dentro il carcere, la scoperta della comunità di Woodbury e l’incontro con l’oscura figura del Governatore, il tutto accompagnato da un’ampia sezione di materiali extra e “dietro le quinte” assolutamente da non perdere.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI – STAGIONE 10 VOL. 3

di AA.VV.

Pagine: 272pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90 € (Regular) – 33,00 € (Variant)

La vita, per coloro che hanno deciso di contrapporsi alle forze dell’oscurità, è sempre più complicata. Oltre che coi vampiri, infatti, Buffy deve fare i conti con nemici di ogni sorta e specie e, anche se è lei senza dubbio la cacciatrice più esperta che ci sia in circolazione, combattere senza sosta le forze del male che l’attendono dietro ogni angolo rischia di metterla definitivamente KO. Come se non bastasse, il dubbio sulle vere intenzioni di quelli che riteneva suoi alleati cresce sempre più… e, forse, anche un nuovo nemico è in agguato.

VAMPIRI LA MASQUERADE 1 – IL MORSO DELL’INVERNO

di Tim Seeley e AA. VV.

Pagine: 160pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 €

Lontano dalla luce, nelle notti più profonde e protetti dallo sguardo degli esseri umani, si muovono i vampiri. Sono un’antica società organizzata e suddivisa in clan che da sempre trama nell’ombra, quasi non interagendo con gli uomini (se non per nutrirsi del loro sangue), e che ha raggiunto una potenza e una vastità mai viste in prece- denza. È la Masquerade, un conclave di mostri costituito da fazioni spesso in lotta tra loro, con le proprie temibili regole e le proprie feroci consuetudini.

INVINCIBLE OMNIBUS 4

di Robert Kirkman e Cory Walker, Ryan Ottley e Bill Crabtree

Pagine: 432pp. colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 35,00 €

INVINCIBLE OMNIBUS 4Mentre la storia d’amore tra Mark ed Eve decolla, un vecchio nemico si fa avanti per sferrare il suo attacco e, proveniente dallo spazio, entra in scena un nuovo e temibile avversario.

VOLT 1

di Stefano Conte

Pagine: 192 pp. b/n e colore

Formato: 13×18,8cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 9,90 €

Volt è un giovane robot con un grande sogno: diventare un fumettista. Ma ha anche una madre ingombrante che non vede l’ora di liberarsi di lui buttandolo fuori di casa. Trovare lavoro in una fumetteria – un luogo popolato da una clientela davvero singolare – sarà solo il primo passo di una trama molto più ampia che, in un futuro remoto (quanto remoto?), metterà in moto eventi in grado di… cancellare la parola “fumetto” dalla faccia del pianeta.

DIETRO LE QUINTE DI “JURASSIC PARK”

di James Mottram

Pagine: 256pp. colore

Formato: 23,5×27,9cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 69,00€

In occasione dell’uscita cinematografica di Jurassic Word – il domino, la storia completa di come è stata creata la trilogia originale: interviste al cast e alla troupe, lo sviluppo della sceneggiatura, curiosità, aneddoti e una grande quantità di materiale fotografico assolutamente inedito.

GODZILLA – LA GUERRA DEI 50 ANNI

di James Stokoe

Formato: 14×21 – Brossurato

Pagine: 128 – Colori

Prezzo: 9,90 €