Bonelli: tutti i fumetti in uscita questa settimana – Dal 23 al 29 Maggio 2022!

Le uscite del mese di maggio sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre la settimana che va dal 23 al 29 di maggio 2022, ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Un misterioso guasto a un impianto di domotica porta alla morte di Ted Nightingale, uomo d’affari impiegato nel settore informatico. Ma si tratta davvero di un guasto? O c’è dell’altro da scoprire?

Nick, Marvin, Jimmy e il resto della squadra non possono far altro che andare avanti nell’indagine, seguendo le tracce lasciate da un gruppo terroristico specializzato in attentati ad “alto tasso tecnologico”.

Un gruppo terroristico che porta il nome di Alba Digitale…