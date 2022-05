One Piece: svelate le altezze ufficiali dei personaggi della serie

One Piece: curiosi di conoscere le altezze dei personaggi della serie?

One Piece è così popolare da aver superato le vendite globali di una leggenda come Batman, e anche per questo il Jump Shop di Shibuya ha una sezione speciale del negozio, dedicata proprio a One Piece e Luffy nel dettaglio.

In un angolo di questa sezione, c’è una tabella di altezza a grandezza naturale che fornisce le altezze ufficiali dei personaggi del manga.

Secondo la tabella, per esempio, l’altezza ufficiale di Luffy è di poco superiore a 1 metro e 70 centimetri (174 cm), il che corrisponde alla sua reale rappresentazione nel manga, che è un po’ più alta di Nami, che è indicata, nella tabella, come 1 metro e 70 centimetri (170 cm), ma più bassa di Sanji e Zoro, che sono entrambi indicati in un valore che si aggira intorno a 1 metro e 90 centimetri (191 cm).

In altre parole, la tabella conferma che, come il manga raffigura, la maggior parte della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia è composta da uomini e donne di altezza media. L’unica differenza sostanziale che la tabella mette in evidenza è l’altezza di Iron Man Franky, che è indicato come alto 7 piedi e 9 pollici (240 cm), e Brook, che è indicato come alto poco più di 9 piedi.

Mentre nel manga entrambi sono raffigurati come più alti dei loro compagni di ciurma del Pirata di Cappello di Paglia, il grafico mostra che una rappresentazione più realistica li vedrebbe molto più alti. In effetti, Luffy raggiungerebbe a malapena la metà del corpo di Brook.

Ma la cosa più interessante è che il grafico rivela che la maggior parte degli avversari contro cui Luffy combatte sono di dimensioni gigantesche. Ad esempio, Luffy combatte contro Kaido in una battaglia che dimostra l’enorme possenza del nemico.

Sebbene sia chiaro che Kaido è un gigante, ciò che la tabella di altezza evidenzia è quanto sia realmente più grande di Luffy. Il manga semplicemente non rende giustizia alla differenza di altezza. Inoltre, l’altezza mostra, indirettamente, quanto Luffy sia potente e resistente.

Se da un lato la tabella delle altezze dello Shibuya Jump Shop è un modo simpatico di interagire con il fandom, consentendo ai fan e ai clienti di confrontare le loro altezze personali con quelle di Luffy e degli altri personaggi di One Piece, dall’altro fornisce anche una visione del manga e, più in particolare, specificando statistiche per veri Geek.