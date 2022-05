Thor: Love and Thunder - Nuova immagine di Jane, Valchiria e... Bast?

La prima apparizione in forma umana della dea apparsa in Black Panther?

La Marvel ha rilasciato una nuova immagine in alta definizione di Thor: Love and Thunder che presenta Valchiria (Tess Thompson) e Jane Foster (Natalie Portman) mentre si siedono su alcuni scranni eleganti, e davanti a loro appare un personaggio che potrebbe essere Bast, la dea Pantera alla base della religione wakandiana vista in Black Panter. Non è chiaro dove siano, o perché siano lì.

Il luogo più probabile in cui si trovano i due eroi principali è il Parlamento dei Pantheon, che è fondamentalmente un raduno degli dei. Questo evento potrebbe aver luogo anche nell’Olimpo con Zeus; potrebbe anche essere quello che si vede nel trailer quando il personaggio di Russell Crowe mostra il suo fulmine alla folla.

Ciò che spicca, tuttavia, è che un terzo personaggio è incluso nell’immagine. Tutti sono seduti su un trono di qualche tipo, e quelli su cui le nostre due eroine principali sono sedute presentano delle decorazioni che sembrano riflettere da dove vengono.

Riguardo al personaggio che siede davanti a Jane, il design di ispirazione egiziana e le orecchie di gatto sull’elmo potrebbero indicare che questo è il nostro primo sguardo alla dea Bast, che abbiamo incontrato per la prima volta nell’iconica apertura di Black Panther come una pantera gigante.

C’era stato un rumor secondo cui il personaggio sarebbe stato interpretato da un’attrice di nome Akosia Sabet. Quindi, c’è un’alta probabilità che possa apparire, specialmente se Gorr il Macellatore di Dei sta seminando il panico tra i vari pantheon massacrando, appunto, gli dei.

Tuttavia, non è una conferma definitiva e solo il design è un suggerimento su chi potrebbe essere questo personaggio. C’è la possibilità che possa essere qualcuno di completamente diverso, ma ci sono abbastanza indizi per stabilire la connessione. Ha avuto una forma umanoide anche nei fumetti, e non sarebbe troppo sorprendente che potesse cambiare tra quella e la sua gigantesca forma di pantera anche nel Marvel Cinematic Universe.

È interessante ricordare che Bast corrisponde alla dee egizia Bastet, e la cosa ricollegherebbe quindi Thor: Love and Thunder alla recente serie di Moon Knight, in cui abbiamo visto in azione Khonshu, Ammit e il resto dell’Enneade egizia.