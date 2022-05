Dragon Ball: svelata la spiegazione scientifica sull’energia sferica

Dragon Ball è un manga che ha fatto appassionare milioni di bambini in tutto il mondo e continua ancora a farlo! Quando parliamo di influenza sappiamo benissimo a cosa ci riferiamo. Chi non ha mai provato a riprodurre la famosissima Kamehameha, o onda energetica?

Proprio nessuno, infatti il divertimento e il punto di forza di Dragon Ball è questo pieno e naturale coinvolgimento!

Tra le tecniche più incredibili di Goku ricordiamo la distruttiva Energia sferica (Sfera Genkidama)! Utilizzata contro Vegeta al suo arrivo sul pianeta Terra, contro Freezer e contro Kid Bu per sconfiggerlo è davverò devastante.

L’unicità della tecnica è che Goku non può realizzarla da solo! Ha bisogno del supporto e dell’energia di tutti i suoi compagni, della vegetazione del pianeta Terra e di quelli circostanti!

Così facendo lascia anche un messaggio molto importante che esalta l’importanza del gioco di squadra e della cooperazione.

Oggi parliamo di una spiegazione scientifica dell’energia sferica.

Rikao Yanagita, un famoso ricercatore di fantascienza, ha recentemente affrontato questo studio scrivendo un articolo su Goku contro Majin Bu.

Su Twitter, Herms98 ha riassunto i risultati della ricerca. Da questa emerge che Yanagita voleva capire quanta energia aveva bisogno un terrestre per contribuire all’energia sferica di Goku durante lo scontro violento contro Majin Bu.

Yanagita dice che: “il corpo umano è composto principalmente da ossigeno, carbonio, idrogeno e azoto. Se per Majin Bu è lo stesso e pesa circa 100 kg, distruggerlo a livello atomico dovrebbe richiedere un’energia pari alla combustione di 250.000 tonnellate di petrolio”. “Qui sulla Terra la popolazione è di circa 7,8 miliardi, quindi se è lo stesso per la Terra (in Dragon Ball), possiamo arrotondare a ben 10 miliardi anche per tenere conto di tutti i Namecciani e chi contribuisce. Infine, dividere 250.000 tonnellate di petrolio per 10 miliardi significa un contributo energetico medio di 270 kcal. È più o meno la stessa quantità di energia che un uomo di 79 kg brucia percorrendo 3,8 km. E questo corrisponde a ciò che dice Vegeta!”

Come puoi vedere, Yanagita finisce con 270 kcal. Questa è la quantità di energia che un terrestre ha bruciato quando ha condiviso la sua energia con Goku per alimentare la sua tecnica. Questa energia moltiplicata in massa è ciò che ha permesso al Saiyan di cancellare Majin Bu.