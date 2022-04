Illuminations: svelata la copertina dell’antologia di racconti di Alan Moore

La casa editrice britannica Bloomsbury ha mostrato la copertina di Illuminations, una raccolta di nove storie brevi di Alan Moore, lo sceneggiatore di opere mastodontiche e influenti come Watchmen e V For Vendetta.

L’anologia di racconti avrà come tema centrale il potere dell’immaginazione e la magia, che sarà raccontata attraverso storie che avranno come protagonisti fantasmi, creature fantastiche e i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Ovviamente insieme a tanto altro.

l libro sarà pubblicato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti il prossimo 11 ottobre, e si può già preordinare online. Molto probabilmente proprio come fatto con Jerusalem, Rizzoli Lizard porterà in Italia questo incredibile lavoro svolto da uno dei fumettisti più importanti al mondo.

In calce la copertina diffusa da Entertainment Weekly:

In passato, Alan Moore ha già pubblicato due romanzi: La voce del fuoco, pubblicato originariamente nel 1996 e tradotto in Italia nel 2006 da Edizioni BD (recentemente ristampato nella linea 451), e Jerusalem, del 2016, edito in Italia da Rizzoli-Lizard. Di recente, l’autore ha sceneggiato anche un film, The Show.

Alan Moore è un fumettista, scrittore e anarchico britannico.

Riconosciuto autore di capolavori dei fumetti come V for Vendetta, Watchmen, Swamp Thing, From Hell, La Lega degli Straordinari Gentlemen e Batman: The Killing Joke, oltreché musicista ed autore di romanzi. Da alcune sue opere a fumetti sono state tratti famosi lungometraggi negli anni 2000.

Watchmen è sicuramente una delle sue opere più importanti ed influenti: