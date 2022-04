Dragon Ball Z Kakarot: un rumor anticipa un nuovo DLC

Dragon Ball Z: Kakarot ha già ottenuto diverse richieste di DLC dall’uscita del gioco nel 2020. Pare tuttavia che potrebbe averne uno in arrivo in base a quanto si dice.

L’utente di Twitter DbsHype che fornisce tutti gli aggiornamenti relativi a Dragon Ball, lo ha indicato questa settimana. Ha affermato apertamente che “il prossimo DLC sarà annunciato presto“.

Un’altra anticipazione condivisa non molto tempo dopo sembrava suggerire più direttamente cosa potrebbe comportare questo DLC.

It’s been about ten months since last DLC of DBZ: KAKAROT was released.

Here’s something exclusive for you guys, next DLC will be announced soon. Take a guess, maybe one of you may get it right 👀 pic.twitter.com/JHNyruc54b

— Hype (@DbsHype) April 12, 2022