Tunué: tutti i fumetti in uscita a maggio e giugno 2022

La casa editrice Tunué ha diffuso il calendario dei propri libri a fumetti previsti in uscita nei mesi di maggio e giugno 2022.

COLORI INVISIBILI

Di Sabrina Gabrielli

Cm 17,5×25

pp. 240 a colori, cartonato Euro 21,00

Dal 5 maggio

Leila da due anni non vede più a colori. La sua routine, fatta di giornate in bianco e nero in un monolocale di periferia e cibo dai colori inappetibili, sarà sconvolta quando vedrà Luca, il fattorino dell’unica pizzeria del circondario, completamente colorato d’arancione.

INVESTIGATORS

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TAZZA

Di John Patrick Green

Cm 14×20,5

pp. 208 a colori, brossurato Euro 15,50

Dal 5 maggio

Mango e Sciallo risolvono i crimini indossando il loro A.B.I.T.O (Armamentario Brevettato per Investigatori Tecnicamente Operativi) come si addice ai veri agenti V.A.LIGI.A (Agenti LIGI al dovere) sotto copertura.

GIOCHI E RISATE

Di Pera Toons

Cm 14×20,5

pp. 208 a colori, olandese Euro 14,50

Dal 16 maggio

Tre milioni di fan sui social, unico autore di fumetti certificato da Tik Tok, Pera Toons è un vero fenomeno del web.

Dopo il successo di Ridi che è meglio (oltre 70.000 copie vendute) e Sfida all’ultima battuta per settimane nella classifica dei libri per ragazzi più venduti, Pera Toons torna in libreria con Giochi e risate.

Un libro game a prova di divertimento pieno di battute a fumetti e giochi con l’inconfondibile stile e l’umorismo di Pera Toons, la star del web del momento amato da piccoli e grandi.

Giochi e risate è sia una girandola di enigmi, indovinelli, tranelli, rebus e tutto il meglio dell’enigmistica, che una raccolta delle migliori battute e freddure di Pera Toons. Il miglior libro per rilassarsi in vacanza o ritagliarsi un momento di calma in casa per regalarsi un momento di buon umore.