Goen nel mese di aprile sta regalando e regalerà tante novità in ambito fumettistico. Grazie all’etichetta manga di RW Edizioni debuttano infatti Dead Mount Death Play e Corpi Solitari, insieme a numerose novità soprattutto per quanto riguarda l’arte sequenziale classica.

Attraverso i social, tramite un post di Goen abbiamo la possibilità di spulciare delle imminenti uscite interessanti, e tra le più succose troviamo sicuramente la GX COLLECTION – 0 MAN 1 di Osamu Tezuka.

La famosa opera del “Dio dei Manga” approda in Italia, con una lussuosa edizione, la GX, volta a raccogliere tutta la storia senza tagliare nessuna tavola.

Arriva poi HOSHI COLLECTION 35 – IL SENTIERO DEI FIORI 15:

Tra le uscite di fine aprile troviamo anche HANAMI COLLECTION 46 – E SE FOSSE AMORE? 9:

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.

Lo scontro tra maschi e femmine sembra ormai inevitabile. Riusciranno i sentimenti di Ichino a far breccia in tutto il liceo?