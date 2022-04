Il gioco di carte collezionabili Pokémon ha una immensa varietà di pezzi pregiati al suo interno, e questo volta lo Youtuber Logan Paul se ne accaparra uno bello sostanzioso.

Il tanto ambito Pikachu Illustrator gradato PSA 10 è nelle sue mani, segnando anche uno straordinario Guinness World Record, aggiudicatoselo spendendo 5.275.000 dollari (circa 4 milioni e mezzo di euro).

La carta è stata comprata da Logan Paul a Dubai il 22 giugno del 2021, segnando un record appunto, per la carta Pokémon più costosa venduta privatamente.

Per ottenere la tanto ambita PSA 10, Logan ha scambiato la sua Illustrator PSA 9, precedentemente acquistata dal collezionista Matt Allen a Como per il valore di 1.275.000 dollari, aggiungendo poi 4 milioni di dollari, per concludere l’accordo:

A tal proposito il content creator ha dichiarato:

La Pikachu Illustrator è sicuramente una delle carte più ambite al mondo per quanto riguarda il gioco di carte collezionabili. In tutto il globo sono state fornite solamente 39 copie ai vincitori dell’illustration contest del 1998, e questa che ho acquistato era l’unica che aveva un PSA 10.

Lo youtuber, lo scorso 2 Aprile ha deciso di mostrare il suo trofeo sul ring di Wrestlemania38 allo stadio AT&T in Arlington, Texas, USA. Paul ha partecipato successivamente ad un tag team con The Miz contro Rey e Dominik Mysterio.

Ecco la sua entrata al celebre evento:

Dopo il suo scontro a WrestleMania 38 Logan Paul è stato intervistato negli spogliatoi a proposito del suo nuovo acquisto, che è stato uno degli eventi più importanti e discussi in tutto il mondo. Le domande sono virate anche sul suo Guinness World Record, assegnatogli dal giudice Mike Marcotte.

Lo sogno da tutto la vita, giuro. Mi sono sempre iscritto per ottenere dei record, ma non ero mai riuscito nell’impresa. Oggi, successivamente alla mia prima vittoria nella WWE tornando negli spogliatoi ho ottenuta una seconda vittoria, al riguardo del mio ultimo acquisto.

Fino a questo momento, la carta con il valore più alto venduta tramite un privato, è sempre stata un Pikachu Illustrator, gradato 7 e venduta per 900 mila dollari il 23 febbraio 2022. Ora il valore è stato abbattuto da Logan, che molto probabilmente deterrà il record per molto tempo, se non per sempre.