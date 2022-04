Masamune Kun’s Revenge: annunciata la seconda stagione

Masamune-kun’s Revenge ha annunciato ufficialmente l’intenzione di tornare per la seconda stagione dell’anime.

La serie anime ha debuttato nel 2017 e in seguito il manga di Hazuki Takeoka e Tiv ha ottenuto il suo adattamento anime. Questo ha avuto un discreto successo tra il pubblico.

Sebbene una seconda stagione non fosse stata annunciata all’epoca, la serie è tornata ufficialmente e ha annunciato che una seconda stagione è effettivamente in lavorazione.

Una curiosità divertente è emersa il primo aprile, in cui è stata annunciata una terza stagione, senza avere però una seconda. Questo scherzo avrà probabilmente ingannato alcuni appassionati, tuttavia si trattava del solito pesce d’aprile.

Masamune-kun’s Revenge ha rivelato il primo teaser trailer per i suoi nuovi episodi! Puoi verificarlo di seguito, per gentile concessione di masamune_tv, su Twitter:

Ufficialmente intitolato Masamune-kun’s Revenge R, non ci sono ancora dettagli concreti per il suo staff di produzione, studio, cast o finestra di rilascio o data.

Con il manga originale della serie che termina nel 2018,non molto tempo dopo il debutto dell’anime, c’è molto materiale per adattare la serie alla seconda stagione. Potrebbe anche finire tutto se volesse, ma lo vedremo abbastanza presto.

Si tratta di un manga scritto da Hazuki Takeoka e disegnato da Tiv, serializzato su Comic Rex dal 27 ottobre 2012 al 27 giugno 2018. Un adattamento anime, prodotto da Silver Link, è stato trasmesso in Giappone tra il 5 gennaio e il 23 marzo 2017.

In Italia la serie è stata annunciata da RW Edizioni che la pubblicherà sotto l’etichetta Goen a partire dal 2022.

Da bambino il povero Makabe Masamune era alquanto in sovrappeso e per questo era preso di mira dai bulli. Masamune era anche innamorato della ricca e bella Aki Adagaki, rimanendo sconvolto al pesante rifiuto alla sua proposta d’amore. Dopo anni di allenamento nel fisico e nello studio Masamune si presenta alle superiori come un ragazzo figo che eccelle sia nello studio che nello sport. Determinato a vendicarsi della sua aguzzina d’infanzia, si iscrive al suo stesso liceo per trovare l’occasione di umiliarla. Riuscirà nel suo intento oppure no?