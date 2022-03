Tra le uscite J-POP Manga del 30 Marzo 2022 segnaliamo il il successo da oltre 2 milioni di copie vendute in Giappone, già candidato a numerosi premi e vincitore del Next Manga Award 2021: Oshi no Ko – My star 1.

Solo per la prima edizione, Oshi no ko – my star 1 avrà una copertina speciale effetto olografico e inoltre, in allegato, l’esclusiva Meet your idol card, una speciale tessera in PVC collezionabile che diventa un’esclusiva Photo Opportunity con la protagonista Ai Hoshino.

Arriva anche la nuova opera di Taiyo Matsumoto: dopo Sunny, Tekkon Kinkreet, Go Go Monster e I gatti del Louvre, sarà disponibile Number 5 nel box da collezione che raccoglie i due volumi.

Arrivano anche il nuovo volume nato dalla collaborazione tra Shueisha e la celebre casa di moda Chanel, Miroirs di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, Love After World Domination 1 di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu e il volume unico Secchan.

Il 30 marzo esce anche il nuovo numero de La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 8, l’esilarante commedia di Kousuke Oono, disponibile anche in edizione special, con un’esclusiva variant e con allegato il mini-volume delle Crime Catch Policure, le eroine preferite dalla moglie di Tatsu l’Immortale.

Infine, si amplia la Junji Ito Collection con il nuovo volume: Nel Suolo e altre storie e continuano anche Kingdom 51, Alma 2 e BJ Alex 5.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 30 Marzo 2022, ricordandovi che potete consultare qui il riepilogo di tutte le uscite di Marzo.

Number 5 BOX VOL. 1-2

di Taiyo Matsumoto

Prezzo: € 36,00

In un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto, un gruppo di sette persone dalle eccezionali capacità agisce per mantenere l’ordine globale. Ma quando uno di loro, noto come il miglior cecchino del pianeta, si dà alla macchia con la sua assistente, la crisi che ne scaturisce scatena il caos!

Oshi no Ko – My Star 1

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

Prezzo: € 6,50

Goro è un ginecologo e lavora in una cittadina di campagna. Non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo, a parte la passione per le idol. E la sua preferita, Ai Hoshino, ha appena iniziato la scalataverso il successo. L’inaspetato incontro tra i due, dagli esiti tragici, metterà in moto gli ingranaggi del destino…

Miroirs

di Kaiu Shirai e Posuka Demizu

Prezzo: € 11,90

Nato dalla collaborazione tra lo storico editore Shueisha e la celeberrima casa di moda Chanel. Un viaggio straordinario nella vita di una delle più adorate icone del fashion design, Coco Chanel, in una serie di avvincenti racconti brevi dedicati alle più rivoluzionarie creazioni della stilista francese, la cui impronta sul mondo della moda è più che mai tangibile e attuale.

Nel suolo e altre storie

di Junji Ito

Prezzo: € 16,00

Teranishi ed Ejji sono invitati a una rimpatriata di studenti del loro vecchio liceo, il cui evento principale sarà il dissotterramento di una “time capsule” di ricordi sepolta vent’anni prima. Ma quale eredità della loro gioventù nasconde davvero la time capsule?

Secchan

di Tomoko Oshima

Prezzo: € 12,00

Nel Giappone post Fukushima, Tokyo è scossa dai movimenti studenteschi. Sullo sfondo del terrorismo e delle preoccupazioni sul nucleare, la vita di Secchan, ragazza apatica e disinteressata che intrattiene diversi rapporti sessuali occasionali con i suoi coetanei, si intreccia con quella di un ragazzo privo di empatia. Due universitari molto diversi tra loro si avvicineranno e si perderanno.

Love After World Domination 1

di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu

Prezzo: € 6,50

Lui è Fudo Aikawa, conosciuto anche come Red Gelato, il capo dei Gelato 5, una squadra che si batte per la pace nel mondo! Lei è Desumi Magahara, altrimenti nota come La Principessa della Morte, una combattente della società segreta Gekko che trama la conquista del pianeta! Possibile che tra i due sia nato un sentimento che va oltre le imposizioni dalle loro rispettive organizzazioni?

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 8

di Kousuke Oono

Prezzo: € 5,90

Ciambelle senza onore… partite di golf che non si possono rifiutare… una “resa dei conti” nella tenda sauna e poliziotte fin troppo ben addestrate… Ecco un ottavo volume della commedia domestica per uomini d’onore pieno di episodi molto particolari…

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 8 SPECIAL EDITION

di Kousuke Oono

Prezzo: € 9,90

Edizione speciale con sovraccoperta variant e, in allegato, l’esclusivo booklet con storia delle Policure, le eroine di cui è fan sfegatata Miku, la moglie di Tatsu!

Kingdom 51

di Yasuhisa Hara

Prezzo: € 6,90

Per ordine di Wang Jian, la compagnia Fei Xin si raccoglie nell’ala destra della piana Zuhai e si ritrova ad affrontare l’esercito di Yao Yun, il più grande condottiero dell’armata di Zhao.

Nel frattempo, a Xiangyang arriva un messaggero dal fronte con importanti informazioni sull’andamento della guerra…

Alma 2

Di Shinji Mito

Prezzo: € 6,50

In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l’amico. Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono attaccati all’improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Rei le porte di un segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo… L’illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

BJ Alex – vol. 5

di Minwha

Prezzo: € 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

