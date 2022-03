Ant-Man And The Wasp: Quantumania – a quanto pare David Dastmalchian non tornerà nel Filom

David Dastmalchian ha confermato che Kurt Goreshter non tornerà in Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Durante il Disney Investor Day di Dicembre 2020, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei Villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore. Diretto Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà al cinema il 17 Febbraio 2023.

Durante un’intervista con ScreenRant alla premiere del red carpet di Moon Knight, l’attore di Kurt in Ant-Man and the Wasp, David Dastmalchian, ha confermato che non apparirà nel terzo capitolo della trilogia​​​​.

Ecco le sue parole:

“Sembra che non tornerò… Ma va bene così. So che stanno facendo qualcosa di incredibile. Non vedo l’ora di vedere cosa farà Peyton [Reed] dopo. È uno dei miei registi preferiti… È stato molto impegnato. Ho cercato di restare in contatto con lui ma sta facendo un Film incredibile in questo momento.”

L’ attore aveva precedentemente rivelato durante la produzione di Quantumania di essere incerto se sarebbe tornato all’interno del Film, e con le riprese ora completate la sua assenza sembra quasi certa.

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

