Guardiani della Galassia Vol. 3 – Karen Gillan pubblica una nuova foto dal set con il make up di Nebula

Dopo il brusco ma temporaneo licenziamento di James Gunn da parte della Walt Disney Company, e la sua successiva riassunzione, Guardiani della Galassia Vol.3 è entrato nuovamente in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. Come sapevamo dalle prime interviste, quando il film si trovava in piena pre-produzione ancor prima del licenziamento di Gunn, il terzo capitolo rappresenterà la fine dei Guardiani della Galassia per come li abbiamo visti fino ad ora, gettando le fondamenta pe quello che verrà anche in futuro.

Mentre continuano le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan ha condiviso una foto su Instagram di se stessa sul Set con il trucco di Nebula mostrando diversi tagli.

Ecco la foto:

Anche se l’attrice si è coperta la bocca e un lato del viso, da quanto si può vedere, sembra che Nebula abbia subito dei danni ed è ricoperta da quelle che sembrano essere bruciature o sfregi.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – trama e cast

Guardiani della Galassia Vol.3, sarà scritto e diretto ancora una volta da James Gunn e in uscita a Maggio 2023, vedrà nel cast Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel (Groot), Karen Gillan (Nebula) e Sean Gunn (Kraglin). Le riprese della pellicola sono iniziate sotto il titolo di lavorazione provvisorio “Hot Christmas“.

Il cast di Guardiani della Galassia 3 sembra essere ormai certo. Il team dei Guardiani ripartirà all’azione e, nonostante la trama sia ancora incerta, potremmo rivedere oppure non rivedere Zoe Saldana nei panni di Gamora. Gli altri membri del gruppo ricompariranno sullo schermo, insieme quasi sicuramente a Chris Hemsworth nei panni di Thor. Però ancora non si hanno notizie riguardo la trama del film, ed al momento possiamo fare solo delle supposizioni in attesa di nuovi aggiornamenti ed anticipazioni.

