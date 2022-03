Boruto: Naruto Next Generations: confermato il potenziamento più recente

La conferma del più recente potenziamento del potere di Boruto, è giunto con il capitolo 68 del manga.

Si vedono le conseguenze della brutale resa dei conti di Boruto, Naruto e Kawaki con il nuovo cattivo Code.

La lotta ha preso una svolta seria quando Boruto è stato costretto a scatenare la volontà di Momoshiki Otsutsuki e alla fine ha dovuto uccidersi per fermare il mostro.

Nel Capitolo 68, il figlio dell’Hokage si interfaccia con Amado, l’ex capo scienziato dell’organizzazione Kara, così come lo scienziato del Villaggio della Foglia Katasuke Tono.

Boruto spiega che è stato resuscitato da Momoshiki sacrificando il 18% della sua stessa resurrezione ​​per curare le sue ferite mortali.

Il risultato finale di questa scelta si rivela essere una notizia sia buona che cattiva.

Dato che Momoshiki non può mai scaricarsi completamente in Boruto, non può mai possedere completamente il corpo del ragazzo.

Tuttavia, poiché Momoshiki è ancora in uno stato di semivita all’interno di Boruto, può ancora prendere il controllo della sua coscienza in certi punti.

Katasuke Tono sottolinea che la medicina per la soppressione di Otsutsuki, che Amado ha dato a Boruto, potrebbe essere usata per controllare Momoshiki a tempo indeterminato.

Boruto però rifiuta affermando quanto segue:

“Non ne ho più bisogno… io sento come se qualcosa fosse cambiato rispetto a prima.” Continua affermando che “ho questa sensazione di poter incanalare meglio il suo potere ora.“

L’evoluzione del potere del ninja è un mistero esposto fin dalla primissima sequenza flash-forward di apertura di Boruto che combatte Kawaki.

Il tipo di potere che entrambi i ragazzi mostravano nella scena erano chiaramente diversi dal tradizionale shinobi jutsu.

Questo perché presentavano i segni tribali sui loro corpi (segni del Karma) che denotavano fisicamente il nuovo stile.

Boruto: Naruto Next Generations: il manga

Si tratta di un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.

Un adattamento anime, prodotto da Pierrot, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone su TV Tokyo il 5 aprile 2017.