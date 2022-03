Ragna Crimson: annunciato l’anime

L’account Twitter ufficiale della rivista Gangan Joker di Square Enix ha rivelato che il manga Ragna Crimson di Daiki Kobayashi riceverà un anime televisivo che sarà presentato in anteprima nel 2023.

Di seguito ecco la notizia pubblicata sull’account Twitter:

Al momento non ci sono ulteriori informazioni da poter diffondere ma siamo tutti impazienti di scoprire la data in cui l’adattamento del manga andrà in onda.

Ragna Crimson: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto da Daiki Kobayashi e pubblicato dalla Square Enix sulla rivista Monthly Gangan Joker dal 22 marzo 2017. Il primo volume tankōbon è uscito il 21 ottobre 2017 in Giappone. Al 20 agosto 2021 sono stati pubblicati nove volumi.

Square Enix aveva annunciato nell’aprile 2021 che il manga si stava avvicinando alla sua “battaglia finale”.

Planet Manga si occupa della pubblicazione del manga in Italia e la trama la si può leggere qui di seguito:

In questa opera dark fantasy pregna di azione, l’umanità vive temendo di essere annientata a causa di draghi immensamente potenti. Cacciatori di draghi: guerrieri armati di speciali armi d’argento che uccidono le loro prede per la taglia. Il più basso tra i loro ranghi è Ragna, che stringe un’improbabile collaborazione con il giovane genio Leonica, una maestra ammazzadraghi con più uccisioni di quasi tutte le altre. vuole stare al fianco di Leonica, ma il suo sogno viene infranto dall’attacco del drago più letale che si possa immaginare.

Con questa sua terza opera, di cui presto debutterà il nono volumetto nel nostro Paese, Daiki Kobayashi ha saputo riaccendere l’oscura fiamma del fantasy. In un mondo in cui i draghi dominano cielo, terra e mare, Ragna si dedica alla loro caccia insieme a Leonika.