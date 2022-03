Labyrinth è la consacrazione dell’ispirazione, visto che tra Berserk e lo Studio Ghibli, questo nuovo RPG ha saputo attingere tra le fonti più prolifiche e creative al mondo, riuscendo a creare qualcosa di completamente nuovo. Hayao Miyazaki e Isao Takahata fin dai loro esordi, hanno tinto il mondo di talento, e proprio per questo gli artisti più giovani traggono ispirazione da questi maestri del passato.

Il mondo videoludico non è stato da meno, dato che Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, ha visto addirittura coinvolto lo stesso studio, che insieme al team di sviluppatori ha creato un titolo passionale, emozionante e degno di lode. Oggi rimaniamo sempre nell’ambito videoludico, ma indipendente: parliamo di Labyrinth, un action RPG in lavorazione presso gli studi di Craftshop.

Questa nuova IP possiede fonti di ispirazioni forti, come lo Studio Ghibli, come già citato in precedenza e Berserk, del compianto Kentaro Miura. Sviluppato con il sempreverde Unity engine, il titolo Craftshop è già approdato su Steam e può essere aggiunto alla Wishlist dei giocatori interessati.

Una divinità ha lasciato la terra successivamente ad un evento apocalittico. Questa ha portato alcuni sopravvissuti a raggiungere una strana isola, considerata l’ultimo frammento di un mondo in rovina, che non esiste più. Il luogo sarà una sfida per questi superstiti, che dovranno affrontare un labirinto letale irto di demoni feroci e creature pericolose. Tutto nell’obiettivo di raggiungere Paradise. L’avventura coinvolge un protagonista singolare; un cavaliere dalle fattezze simili a Gatsu, il protagonista di Berserk, come già accennato, che anche qui è costretto a scontrarsi con i nemici usando le innumerevoli abilità con le armi bianche.

Spade, Spadoni, lance e affini costruiranno un’armamentario devastante volto a creare un sistema di combattimento realistico e dettagliato.

Attualmente in sviluppo, Labyrinth diverrà disponibile nel corso dell’inverno 2023, su PC.