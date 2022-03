Primo sguardo alla serie di cortometraggi intitolata I Am Groot, in streaming su Disney+ dal 2022.

I Am Groot – ecco un primo sguardo alla serie di cortometraggi in arrivo su Disney+!

Il franchise dei Guardiani della Galassia è stato pianificato per alcune importanti espansioni negli anni a venire, che si presentano in più forme rispetto solo al tanto atteso Guardiani della Galassia Vol. 3 prodotto dai Marvel Studios. Insieme con lo Speciale di Natale che verrà girato in concomitanza con il Film, la Marvel si sta muovendo anche su Disney+ su una serie animata incentrata su Baby Groot, semplicemente intitolata I Am Groot.

Durante l’Assemblea annuale degli azionisti della Disney, i Marvel Studios hanno rivelato un breve nuovo sguardo a Baby Groot dal franchise dei Guardiani della Galassia. Groot è principalmente nel suo stato infantile come durante Guardiani della Galassia Vol. 2.

Questa particolare scena non viene ripresa in nessun Film, quindi è probabile che si tratti di materiale promozionale dell’imminente serie di Cortometraggi intitolati: I Am Groot in uscita su Disney+, che dovrebbe arrivare nel tardo 2022.

Ecco l’immagine:

I Am Groot! Di cosa parla?

Ancora non abbiamo moltissime notizie sulla serie. Al Disney+ Day 2021, la Marvel ha regalato ai fan un logo aggiornato per lo spettacolo insieme a un nuovo sguardo a Baby Groot che sfoggia un’epica acconciatura. Confermata anche la notizia che Kirsten Lepore sarà la Regista e la Produttrice Esecutiva lo spettacolo.

