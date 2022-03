Doraemon – Il Film 2: Anime Factory festeggia l’anniversario della serie

Come riporta la pagina facebook ufficiale di Anime Factory, sarà possibile acquistare il film “Doraemon – il film 2” in DVD e Blu-Ray.

Si tratta del 50° anniversario dalla prima pubblicazione del fumetto e sarà possibile festeggiarlo in questo modo.

Il film lo si può acquistare direttamente sul sito FanFactory al prezzo di 19,99€.

Di seguito la sinossi del film:

Nobita è riuscito a cambiare in meglio il proprio futuro, facendo in modo che Shizuka lo sposi. Preso dallo sconforto, decide di ritornare nel passato per rincontrare l’adorata nonna, deceduta nel periodo in cui frequentava l’asilo. Nel frattempo il Nobita del futuro, in procinto di convolare a nozze con Shizuka e coronare il proprio “sogno di felicità”, viene colto da un attacco di panico e fugge nel passato per rivedere Doraemon, temendo di non essere la persona adatta per Shizuka.

Per chi non ha mai sentito parlare prima di questo articolo di questo film, di seguito ecco il trailer presente sul canale Youtube ufficiale di netflix Italia:

Doraemon: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Fujiko F. Fujio e pubblicato in Giappone dal dicembre 1969 all’aprile 1996 sul mensile CoroCoro Comic di Shōgakukan, per un totale di ventisette anni di attività. Le 1345 storie sono state raccolte in 45 volumi tankōbon sotto l’etichetta Tentōmushi Comics; il manga è stato tradotto e pubblicato in Italia da Star Comics.

La trama segue le avventure del giovane e sfortunato Nobita Nobi, il quale, con l’aiuto di un gatto robot di nome Doraemon, cerca di cambiare il suo futuro e diventare una persona migliore.

Dal manga sono state tratte tre serie televisive anime. L’opera è stata inoltre trasposta in altri media come lungometraggi animati e videogiochi.

Con oltre 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Doraemon è considerata una delle serie manga e anime più famose e di successo di tutti i tempi.

Gode anche degli elogi di numerosi critici ed esperti. Celebri mangaka lo hanno citato come fonte di ispirazione per le loro opere, come Eiichirō Oda, Masashi Kishimoto e Rumiko Takahashi.