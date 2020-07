Stand By Me Doraemon 2, il nuovo trailer del film in 3D

È disponibile il nuovo trailer di Stand By Me Doraemon 2, secondo film in computer grafica 3D basato sul popolare personaggio di Fujiko F. Fujio.

Ryuichi Yagi e Takashi Yamazaki (Dragon Quest Your Story) tornano a dirigere il film dopo l’esperienza del precedente; anche questa volta Yamazaki si occupa della sceneggiatura.

La storia del film è in gran parte basata sul cortometraggio Doraemon – Obachan no Omoide (I ricordi della nonna) del 2000; presenta elementi originali come la storia d’amore tra Shizuka e Nobita già trattata nel precedente Stand by Me Doraemon film.

Il film avrebbe dovuto debuttare il 7 Agosto 2020, ma l’uscita è slittata a data da destinarsi per l’emergenza coronavirus.

Possiamo guardare il trailer di Stand By Me Doraemon 2 in apertura.

In Italia Stand by Me Doraemon è stato distribuito da Lucky Red con il titolo Doraemon Il Film:

Nobita è un bambino di 10 anni destinato ad un futuro di insuccessi a causa della sua natura pigra a indolente. Per evitare che diventi un vero e proprio perdente, arriva in suo soccorso Doraemon, una sorta di “fratello maggiore” con il compito di aiutarlo a difendersi dai bulli Gian e Suneo e a diventare un ragazzino assennato e un adulto responsabile.

Per riuscire nell’intento, Doraemon utilizza una serie di incredibili e magici gadget, i “chiusky”, che in questa occasione condurranno il gatto azzurro e il piccolo Nobita nel futuro per provare a modificare una sorte che si preannuncia non proprio felice, soprattutto sul lato sentimentale… Riuscirà Nobita a conquistare finalmente Shizuka, la dolce amica che ama da sempre e a non farsi più influenzare da Gian e Suneo?

Anche l’uscita del nuovo film 2D della serie, inizialmente previsto per Marzo scorso, è stata posticipata.

Recupera il film precedente