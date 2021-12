Doraemon: arriva il crossover con Granblue Fantasy

Un’opera come Doraemon riesce ad entrare nel cuore degli appassionati di qualunque età attraverso delle peculiarità semplicemente uniche. In più, la sua abilità nel sapersi rinnovare fa sì che riesca a restare sulla cresta dell’onda anche dopo diversi anni.

Una delle ultime iniziative che riguardano il manga in questione si lega a Granblue Fantasy, un gatcha mobile avvincente e stimolante.

Tra l’8 e il 20 dicembre 2021, sarà infatti possibile usare dei personaggi basati sulle fattezze di Nobita, Shizuka, Gian, Suneo e, ovviamente, Doraemon.

Doraemon: Nobita’s Flying Ship è un evento al quale Cygames (la software house del gioco) tiene molto. E non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato l’enorme fandom alle spalle della meravigliosa iniziativa di Fujiko F. Fujio.

Quella che segue è la sinossi di Doraemon 0, pubblicato in Italia da Star Comics:

Aiutooo! Qualcosa è saltato fuori dal cassetto della scrivania! Un momento, ma è… Doraemon! Per tutti gli amanti del simpaticissimo micione blu, un’imperdibile pubblicazione che ripropone i capitoli d’esordio delle avventure di Nobita & Co. Così come uscirono originariamente sulle riviste dedicate ai bambini delle scuole elementari giapponesi. Potrete dunque apprezzare tutta la cura e l’attenzione con cui le storie del gatto robot venuto dal futuro vennero realizzate, con particolare riferimento al target verso cui si indirizzavano. A impreziosire ulteriormente il volume, un divertentissimo racconto autobiografico sul momento che ha portato alla nascita del personaggio di Doraemon e un approfondimento sulla mitica edizione giapponese “Tentomushi Comics” che raccoglie i migliori episodi selezionati dall’autore in persona!

Granblue Fantasy gode anche di un adattamento manga edito, in Italia, dalla divisione Planet Manga di Panini Comics

Tratto dall’omonimo e famosissimo JRPG sviluppato da Cygames per IOS e Android, quest’avvincente manga vi porterà in un mondo abbandonato dagli dei, in cui gli Skydweller sopravvissuti alla guerra contro gli Astrali vivono su isole sparse tra le nuvole. Gran, un giovane combattente, per caso s’imbatte in Lyria, una ragazza in pericolo… Tra mostri, stregoni, draghi e valorosi cavalieri, comincia così un viaggio che li porterà sulle ali dell’avventura.