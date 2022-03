Kraven: Ariana DeBose sarà Calypso

Deadline ha riferito che Ariana DeBose si è unita al prossimo film Marvel della Sony Pictures Kraven the Hunter nei panni di Calypso. È il terzo annuncio di un importante ingresso nel cast nelle ultime settimane dopo quelli di Russell Crowe e Fred Hechinger.

L’attrice, fresca vincitrice di un SAG Award e nominata agli Oscar come attrice non protagonista per il suo ruolo in West Side Story di Steven Spielberg, reciterà insieme al personaggio principale di Aaron Taylor-Johnson nei panni di una sacerdotessa voodoo che utilizza pozioni magiche, erbe e incantesimi. Nei fumetti, è stata anche una compagna e un’amante di Kraven.

Introdotta oltre 40 anni fa, il personaggio di Calypso è stata un’avversaria sia di Spider-Man che di Daredevil.

Nata ad Haiti, la sacerdotessa Calypso Ezili studiò e esercitò potenti magie arcane. Presto sarebbe stata conosciuta da coloro che la incontravano come “la strega” e “cacciatrice di anime”.

Calypso ha fatto la sua prima apparizione sulla pagina di Amazing Spider-Man # 209, di Dennis O’Neil e Alan Weiss, come l’amante di Kraven il cacciatore, ruolo che presumibilmente sarà anche del personaggio di Ariana DeBose.

Eccitata dalla caccia e delusa dal fatto che Kraven avesse abbandonato la sua ricerca del tessiragnatele, Calypso ha manipolato e fatto pressioni sul cacciatore affinché tornasse ad essere il “più grande”, dato non stava diventando più giovane e stava solo lasciando che i suoi talenti andassero sprecati.

Dopo la morte di Kraven, attirata dall’oscurità e dal male, ha accolto con favore le sacre cerimonie che richiedevano un sacrificio di sangue, sacrificando il suo maestro per assumere poteri magici con cui vendicarsi di Spider-Man. Ossessionata dall’essere non solo una strega, ma LA strega, non ha esitato a sacrificare sua sorella minore, compiendo la sua seconda uccisione e rubando la sua prima anima.

Con i suoi poteri accresciuti, Calypso padroneggiava il controllo mentale, i rituali, i veleni, gli incantesimi e la resurrezione. Ha anche la capacità di attenuare il senso di ragno di Spidey, controllare gli animali e imbrigliare gli spiriti maligni che la servono. Nel prendere in consegna i beni di sua sorella, si è trovata in grado di controllare il suo servitore, il Senza Nome, un forte zombi. Il suo potere avrebbe presto assunto la capacità di zombificare gli altri oltre a possedere i loro corpi. È anche tornata dalla morte resuscitando se stessa.

Durante un arco narrativo in cinque parti intitolato “Torment” il suo odio per Spider-Man ha raggiunto il suo apice: armata di pozioni e incantesimi, Calypso ha preso il controllo della volontà di Lizard e ha posseduto la sua mente, aiutandolo a sconfiggere Spidey. Con i tamburi spirituali di Calypso che martellavano nelle loro menti, li condusse entrambi ad una frenesia selvaggia e feroce.

Dopo la sua apparente morte, si stabilì ad Hell’s Kitchen scontrandosi con un altro dei vecchi nemici del suo amante, Daredevil, che riuscì per un certo tempo a trasformare nel suo schiavo senza mente.

Credendo di aver trovato il vecchio nemico del suo ex amante, Daredevil, inseguì il demone rosso sperando di trionfare su di lui. Impalando la bestia con il suo stesso corno mozzato, Calypso rimase deluso nello scoprire che non era Daredevil, ma il suo doppelgänger, Hellspawn. Il vero Daredevil riuscì a sconfiggere il Senza Nome, ma la Strega riuscì a sconfiggere l’Uomo Senza Paura, trasformandolo nel suo nuovo servitore Senza Nome, che era misticamente legato a lei. Insieme, hanno rapito vari rifugiati haitiani con il fine di trasformarli in altri zombi e usare le loro anime per far risorgere Kraven.

Avrebbe trovato la sua fine uccisa da uno dei figli di Kraven, Alyosha, ma in passato ha dimostrato di riuscire a tornare dalla morte più volte.