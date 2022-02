Sebastian Stan racconta del folle modo in cui ha scoperto che sarebbe tornato come Bucky per una scena post-credit di Black Panther.

Sebastian Stan ha raccontato di come ha scoperto di essere in Black Panther

Sebastian Stan ha avuto una bella carriera con i Marvel Studios. La sua prima apparizione risale al lontano Captain America: Il Primo Vendicatore, e la sua ultima interpretazione è stata in The Falcon and the Winter Soldier, escluso il suo doppiaggio in What If…?. Inizialmente presentato come amico del famoso eroe interpretato da Chris Evan, che poi successivamente si trasformerà in un cattivo a cui è stato fatto il lavaggio del cervello, e poi di nuovo alleato negli ultimi due Film degli Avengers.

Adesso durante un’intervista con Esquire, la star di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan, ha confermato il modo folle in cui è stato scelto per la sequenza post-credit di Black Panther.

Dove Esquire aveva affermato:

“Sebastian ha scoperto che sarebbe stato in Black Panther mentre aspettava i suoi bagagli in aeroporto con Kevin Feige, con quest’ultimo che gli ha soltanto menzionato il suo ritorno.”

L’attore ha poi riposto:

“Questo è completamente vero. Stavamo andando sul set di Captain America: Civil War e mi ha detto “sai, comunque, ci servi la prossima settimana. Dovrai girare una scena con Ryan Coogler”. È sempre così con loro, comunque. Sono sempre momenti improvvisati.”

