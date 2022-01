Tra le uscite Panini Comics del 27 gennaio 2022 segnaliamo l’uscita del fumetto tratto da Horizon Zero Dawn, mentre per quanto riguarda i fumetti Disney segnaliamo l’uscita del 500° numero di Paperino.

Di seguito direttamente dal sito della casa editrice, le uscite Disney e Panini Comics del 27 Gennaio 2022, ricordandovi che potete consultare qui le uscite di Marzo.

Le uscite Disney e Panini Comics del 27 Gennaio 2022

Asterix e gli Elvezi

Asterix Collection 19

6,90 €

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix chez les Helvètes

Rilegatura: Brossurato

Come tutti i druidi che si rispettino, Panoramix non è soltanto in grado di preparare la pozione magica che rende i Galli del suo villaggio imbattibile, ma può creare anche potenti antidoti, in grado perfino di sconfiggere i veleni. Stavolta, per allestire quello necessario a salvare un povero questore, ha però bisogno di una stella alpina… Tutti in Svizzera, dunque!

Star Wars: L’Alta Repubblica 9

3,00 €

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #9

Rilegatura: Spillato

Dopo aver portato distruzione alla Fiera delle Repubblica, i Nihil battono in ritirata inseguiti dai Jedi. Ma una nave Nihil solitaria si lancia all’attacco di Orla Jareni, e a pilotarla c’è un volto noto del Faro Starlight…

The Goddamned 2

Le Spose Vergini

Panini Comics 100% HD

17,00 €

Autori: Jason Aaron, R.M. Guéra

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: The Goddamned: The Virgin Brides (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Ritorna il brutale mondo di The Goddamned, l’epopea biblica-noir di Jason Aaron e r.m. Guéra. Prima del Diluvio Universale, il mondo è un luogo di violenza e depravazione. In un’oasi segreta di pace, le orfane vengono allevate a diventare Spose dei Figli di Dio. Ma quando Sharri e Jael scoprono la verità, non resta che una cosa da fare…

16,00 €

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Data di uscita: 27 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Horizon Zero Dawn: Sunhawk (2020) #0/4

Rilegatura: Cartonato

Mentre attendiamo con ansia l’uscita del nuovo videogioco Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, il pluripremiato gioco di Guerrilla Games, diventa un fumetto! Questa storia inedita, ambientata dopo la conclusione del primo videogioco, presenta un’avventura di Talanah, l’esperta cacciatrice di macchine, alle prese con una difficile situazione… complicata ulteriormente dalla scomparsa di Aloy!

Topolino 3453

3,00 €

Data di uscita: 26 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Paperino 500

3,50 €

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 30 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Si fa festa a Paperopoli!

La testata Paperino raggiunge il numero 500 e arriva in edicola con una selezione di storie speciali, che ripercorrono la storia di questo amatissimo magazine, e 32 pagine extra con un inserto redazionale unico, con i contributi di degli autori — sceneggiatori e disegnatori — che hanno fatto la storia del personaggio. Disponibile anche in una speciale versione variant a tiratura limitata, con una copertina esclusiva arricchita da effetti speciali.