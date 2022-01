Star Comics annuncia Dragon Ball Ultimate Edition

Nel corso della seconda metà del 2022 Star Comics proporrà Dragon Ball Ultimate Edition, l’elegante edizione definitiva del celeberrimo manga di Akira Toriyama.

Star Comics ha già proposto ben altre sette edizioni di Dragon Ball prima di questa Ultimate Edition, tra cui le attuali Evergreen e Full Color, oltre a numerosi spin-off, Anime Comics e al sequel ufficiale Dragon Ball Super.

Dragon Ball Ultimate Edition riprenderà la grafica e il formato della precedente e celebre Perfect Edition, pubblicata tra il 2006 e il 2006, e sarà composta da 34 volumi cartonati di 15×21 cm con sovraccoperta. Sarà dotata inoltre di pagine a colori e testi aggiornati, per un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese.

Maggiori dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Seguono la sinossi e il profilo di Akira Toriyama rilasciati dalla casa editrice:

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato a Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP viene superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Akira Toriyama è anche curatore del character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.