Appare-ranman!, l’edizione doppiata è su Anime Generation

Appare-ranman! è il nuovo titolo inedito a debuttare su Anime Generation con il doppiaggio in Italiano.

Sono disponibili i primi due episodi, i successivi usciranno ogni Martedì con un episodio inedito a settimana in esclusiva sul canale di Yamato Video su Prime Video.

Giorgio Bassanelli Bisbal dirige il doppiaggio; il cast include:

Appare Sorano: Andrea Di Maggio

Kosame Isshiki: Francesco Venditti

Hototo: Flavio Carloni

Lian Jing Xia: Marta Rapperini

Cronista: Flavia Altomonte

Kuroda: Antonio Sanna

Hanbei: Maurizio Fiorentini

Al Lyon: Thomas Rizzo

TJ: Alessandro Messina

Capo scuderia: Ambrogio Colombo

Dylan: Maurizio Merluzzo

Chase: Gianluca Tusco

Sofia: Olivia Costantini

Seth Rich Carter: Giorgio Borghetti

David: Giuliano Bonetto

Capitano: Edoardo Siravo

Richard: Alessandro Quarta

Fumi: Chiara Fabiano

Il XIX secolo è agli sgoccioli. Il brillante, ma poco socievole inventore Appare Sorano e l’astuto, ma ben poco temerario samurai Kosame Isshiki, si ritrovano accidentalmente su una nave diretta verso l’America. Una volta sbarcati e senza il becco di un quattrino, i due decidono di partecipare alla Trans-America Wild Race, una corsa che percorre tutto il continente da Los Angeles fino a New York e che premia i vincitori con un grossa somma in denaro! Pur di ritornare a casa in Giappone, i due dovranno affrontare una schiera di sfidanti uno più folle dell’altro a bordo dei loro bolidi!

Pianificato da Takeshi Kikuchi (HaruChika, Brave Witches) e Daijou Kudou, Appare-ranman! è diretta e sceneggiata da Masakazu Hashimoto (già regista di alcuni film di Crayon Shin-chan, Tari Tari e Soul Eater NOT!).

Ahndongshik (Gagoze) è autore del character design originale, adattato da Yurie Oohigashi per l’animazione, e cura l’adattamento manga sulle pagine della rivista di seinen manga Young Ace di Kadokawa.

Si compone di 13 episodi animati da P.A. Works (Maquia).

Tra le altre serie inedite per la prima volta doppiate disponibili su Anime Generation troviamo Terror in Resonance, Cutie Honey Universe e DanMachi Stagione 1.

Seguiranno Haikyu!!, Assassination Classroom e gli altri titoli annunciati per il 30° anniversario di Yamato Video.