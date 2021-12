Le uscite Planet Manga del 23 Dicembre 2021 vedono il debutto di Touch Me!, boy’s love di Yoshimi Touda in due volumi.

Seguono le uscite Planet Manga del 23 Dicembre 2021, qui le novità di Gennaio e qui quelle di Febbraio 2022.

Le uscite Planet Manga del 23 Dicembre 2021

Touch Me! 1

di Yoshimi Touda

7,00 €

La promessa di un incontro. Un desiderio che scorre caldo sulla pelle e la voglia incontrollabile di stare insieme, sentirsi. Comincia quasi per gioco la storia di Niimi e Sawane, fra i corridoi della scuola, in un nuovo e travolgente boys’ love.

Neon Genesis Evangelion – Anima 4

di Yasuo Kashihara, khara, Ikuto Yamashita

14,90 €

Solo Shinji e il Super Evangelion possono fronteggiare Armaros, il gigante nero che, grazie al potere della Lancia di Longinus, sta stritolando la Terra in una morsa gravitazionale. Qual è il vero legame tra il Third Children e lo spaventoso nemico dell’umanità?

Bleach – Can’t Fear Your Own World 3

di Tite Kubo, Ryohgo Narita

14,90 €

Il nemico più letale mai affrontato dalla Soul Society non è un essere vivente. È un dilemma etico agghiacciante che riporta a galla il passato più oscuro degli shinigami. E nel frattempo il campo di battaglia si bagna del sangue di tutti: shinigami, quincy, arrancar e fullbringer. Quale sarà il futuro degli dèi della morte?

Cestus II 10

di Shizuya Wazarai

9,90 €

L’ultimo incontro del secondo turno ha inizio. Dopo Gideon e Loki, ecco lo scontro tra due lottatori completamente diversi tra loro, sia nella tecnica che nell’atteggiamento: Adone contro Kames, lo spavaldo contro il maestro. Un combattimento da non perdere, tra talento e tenacia, velocità e resistenza. Il pugilato è un’arte e questi due contendenti sono decisamente degli artisti.

One-Punch Man 19

di Yusuke Murata, ONE

4,90 €

Una cena “speciale” a casa di Saitama. La contromossa dell’Associazione Eroi. L’attacco di Garo al covo dell’Associazione Esseri Misteriosi… Questo e tanto, tantissimo altro su One-Punch Man 19!

One-Punch Man 23

di Yusuke Murata, ONE

4,90 €

Imperatorino, Zombieman, gli allievi di Atomic Samurai e molti altri eroi dovranno vedersela con i più letali avversari che abbiano mai incontrato! Ma la domanda è: quale ruolo avrà Saitama in tutto questo?

City Hunter Rebirth 8

di Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

7,00 €

A Shinjuku fa capolino una donna affascinante e pericolosa: è l’ex assistente di Ryo. In questa inedita versione della famosissima saga che la vede coinvolta, ci saranno parecchie novità… oltre a un ruolo chiave per Saori.

Dai Dark 2

di Q Hayashida

7,50 €

L’universo è pieno di sorprese, specie se il tuo nome è Zaha Sanko e le tue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio. Ma cosa c’entra questo con l’inferno dei robot zombi? Intanto ecco l’entrata in scena del misterioso Hajime Damemaru…

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 4

di Hiroaki Samura, Renji Takigawa, Ryu Suenobu

7,00 €

Le forze degli imperialisti stanno per riorganizzarsi dopo il tragico agguato subito all’Ikedaya. Non sono i soli a mobilitarsi: l’unità Itsuban è in piena attività, decisa a eliminare Manji sguinzagliandogli contro un’arma umana senza precedenti…

Master Keaton 5

di Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

14,90 €

Tra vicende a tinte horror e segreti di spionaggio, per Keaton è tempo di nuove indagini, ma anche di un tuffo nel passato. Il quinto appuntamento con le avventure del detective dalle mille risorse si tinge di suspense e anche di una vena di malinconia.

Master Keaton 6

di Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

14,90 €

Nei suoi sogni da archeologo, Keaton fantastica di realizzare scavi per provare l’esistenza della fantomatica Civiltà del Danubio. Nella realtà, per vivere è costretto a fare del rischio il suo mestiere lavorando come detective! Tra un caso e l’altro, le sue giornate sono più frenetiche che mai.