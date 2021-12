Si conclude Fruits Basket Another

Fruits Basket Another: la data di uscita dell’ultimo volume del manga

Il profilo Twitter Manga Mogura Re comunica che il volume 4 del manga Fruits Basket Another uscirà, in Giappone, il 18 febbraio del 2022. Questa data vedrà, tra l’altro, anche la pubblicazione dell’artbook Fruits Basket – Anime 3rd season.

La prosecuzione dopo il volume 3

Dopo il terzo volume, è stato rilasciato un nuovo capitolo che prosegue quindi la numerazione della serie nonostante in precedenza fosse stato presentato come il primo di una serie di one shot autoconclusivi successivi alla conclusione del manga.

In Giappone Fruits Basket Another è stato pubblicato dal settembre del 2015 al dicembre 2018; la serie si compone di tre volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nelle librerie del Giappone a marzo 2019.

È ambientato nello stesso liceo frequentato dai protagonisti dell’originale, gli ormai diplomati Tohru Honda, Kyo & Yuki Sohma, ed è incentrato sulla studentessa del primo anno di nome Sawa.

In Italia è ancora inedito.

Fruits Basket in Italia, tra manga e anime

Quella che segue è la sinossi dell’anime di Fruits Basket estratta dal sito della piattaforma streaming Crunchyroll:

Tohru Honda pensava che la sua vita fosse diretta verso la sfortuna quando una tragedia familiare l’ha lasciata vivere in una tenda. Quando la sua piccola casa viene scoperta dal misterioso clan Soma, si ritrova improvvisamente a vivere con Yuki, Kyo e Shigure Soma. Ma presto scopre che la loro famiglia ha un bizzarro segreto: quando vengono abbracciati dal sesso opposto, si trasformano negli animali dello zodiaco!

La pubblicazione del manga di Natsuki Takayafu fu di competenza, in un primo momento di Dynit. Diversi anni dopo, Planet Manga (divisione di Panini Comics) ne acquisì i diritti proponendo, così, una nuova edizione.

Quella che segue è la sinossi presa dal sito ufficiale dell’editore: