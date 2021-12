Eyeshield 21: Planet Manga annuncia l’uscita della Complete Edition

Tra le novità manga all’interno di Anteprima 364 di Panini Comics, spicca sicuramente l’arrivo della Complete Edition di Eyeshield 21. Planet Manga ha difatti annunciato che la nuova edizione del manga debutterà nel mese di febbraio del 2022.

Un’occasione imperdibile per chi non ha avuto modo di leggerlo a suo tempo – tra il 2008 e il 2011 – e per chi apprezza le tavole di Yusuke Murata (One-Punch Man).

A seguire, la presentazione dell’opera presa dal sito della casa editrice:

TREDICI VOLUMI MAXI PER UN’ESPERIENZA DI LETTURA SENZA PARI A lungo richiesto dai fan, torna uno dei primi lavori dello scrittore Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e del disegnatore Yusuke Murata (One-Punch Man). Una storia sul football americano nello stile unico dei manga… dove ogni cosa è folle e appassionante.

Eyeshield 21 in breve

Il 23 luglio del 2002 Eyeshield 21 faceva il suo esordio sulle pagine di Weekly Shonen Jump, che lo avrebbe ospitato fino al 2009. La serie scritta da Riichiro Inagaki e illustrata da Yusuke Murata sarebbe poi stata raccolta in 37 volumi e trasposta in un lungo anime televisivo: