Death March to the Parallel World Rhapsody: spinoff manga per l’anime su Crunchyroll

L’ultimo numero della rivista nipponica Monthly Dragon Age ha rivelato che Death March to the Parallel World Rhapsody godrà della presenza di uno spinoff manga. L’opera in questione debutterà l’8 gennaio 2022 con il titolo Death March kara Hajimaru Isekai Kōfukukyoku.

In merito alla trama, si avrà a che fare con un plot narrativo incentrato sulla Phantom Chef Lulu e su delle vicende che richiamano il gourmet manga.

La serie principale fu lanciata sul sito web Shōsetsuka ni Narō nel 2013 da Hiro Ainana. Successivamente, Kadokawa pubblicò il primo volume con i disegni di Shri nel marzo 2014. La pubblicazione, in Giappone, è giunta al ventitreesimo volume – rilasciato, per l’occasione, il 9 luglio scorso.

La serie web e quella su carta avranno dei finali diversi. Una notizia che lo stesso autore dell’opera ha voluto condividere con i suoi fan. In questo modo, si avrà la possibilità di seguire due filoni narrativi distinti appartenenti, però, alla stessa matrice.

L’anime di Death March to the Parallel World Rhapsody

L’adattamento anime dei romanzi di Death March to the Parallel World Rhapsody è stato trasmesso, in Giappone, dal mese di gennaio del 2018 per poi concludersi con il suo dodicesimo episodio a marzo dello stesso anno.

In Italia, è possibile guardare questa serie animata affidandosi alla piattaforma streaming Crunchyroll. Difatti, i dodici episodi citati poc’anzi godono della presenza dei sottotitoli.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della nota piattaforma digitale: