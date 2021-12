Takashi Murakami de Il cane che guarda le stelle e lo special epilogue del suo ultimo manga

Il ventiquattresimo numero della rivista nipponica Manga Action ha annunciato che l’ultimo manga di Takashi Murakami avrà un capitolo extra denominato Special Epilogue . La pubblicazione del contenuto avverrà nella primavera del 2022.

Pino – questo il titolo dell’opera in questione – ha come protagonista Hana, una donna che lavora per una compagnia farmaceutica e che ha un legame alquanto confidenziale con Pino, un robot dotato di intelligenza artificiale. Il ruolo di quest’ultimo si basa sulla salvaguardia degli animali usati dalla predetta compagnia per determinate sperimentazioni scientifiche.

Tuttavia, il rapporto instaurato con Hana muterà profondamente il carattere del robot che, quindi, si troverà a dover fare i conti con una consapevolezza totalmente nuova.

Pino di Takashi Murakami iniziò nel giugno del 2020 sulle pagine di Manga Action per poi concludersi il 20 luglio del 2021.

Le opere di Takashi Murakami in Italia

A seguire la sinossi de Il cane che guarda le stelle, edito da J-POP:

Ha spopolato in patria con più di 400.000 copie vendute e una trasposizione cinematografica, ed ora il più intenso e struggente racconto di viaggio di un cane e del suo padrone arriva nel catalogo di J-Pop: è IL CANE CHE GUARDA LE STELLE! Una storia lirica, toccante, impreziosita dagli splendidi disegni di Takashi Murakami.

J-POP ha pubblicato anche Il cane che guarda le stelle – Racconti:

Io penso che ogni cane abbia un padrone scelto dal destino, ancora prima di nascere.” Dopo l’incredibile successo del primo volume, Takashi Murakami torna a raccontare emozionanti storie di amore e fiducia tra l’uomo e il suo migliore amico a quattro zampe. Preparatevi a rivedere facce (e musi) familiari, e a essere nuovamente travolti dalle emozioni.

Lo stesso vale pure per Kota il cane che vice con noi: