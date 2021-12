One Piece: record di vendite per superare…Harry Potter

L’incredibile popolarità di un’opera come One Piece è certificata dagli innumerevoli record che stabilisce periodicamente. Tra manga, anime, una serie TV live action in arrivo e tanto altro ancora, la celeberrima epopea piratesca di Eiichiro Oda non smette mai di stupire appassionando fan di ogni angolo del globo.

Recentemente, è stata fatta una stima delle copie di One Piece vendute nel mondo. Questo conteggio comprende tutti i volumi legati, per l’appunto, all’universo narrativo popolato dalla ciurma di Rufy e da altri comprimari a dir poco carismatici.

One Piece, record e successi per scalzare Harry Potter

Ebbene, il risultato che emerso da questo conteggio è che One Piece ha venduto la bellezza di 490 milioni di copie. Un dato sbalorditivo, la cui marcia sembra inarrestabile e punta addirittura a superare il traguardo delle 500 milioni di copie.

Qualora ciò accadesse, il manga di Eiichiro Oda scalzerebbe una saga letteraria leggendaria per grandi e piccini come quella di Harry Potter. Visto e considerato il ritmo con cui il manga procede indisturbato verso la vetta di qualunque classifica, si può tranquillamente affermare che è solo questione di tempo.

Nel caso in cui non si abbia ancora la percezione di un come One Piece, si può consultare la sinossi che segue legata alla New Edition pubblicata da Star Comics – detentrice dei diritti dell’opera: